Рынок акций РФ утром растет вслед за миром, лидирует "Полюс" на новостях о buyback

Москва. 24 ноября. Рынок акций РФ утром во вторник растет вслед за мировыми площадками благодаря оптимистичным новостям о разработке вакцин от коронавируса; индекс МосБиржи поднялся в район 3070 пунктов, при этом лидируют в росте и по объемам торгов бумаги ПАО "Полюс" на новостях о buyback по цене выше рынка.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3069,21 пункта (+0,73%), индекс РТС - 1276,47 пункта (+1,56%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,2%.

Доллар просел до 75,75 рубля (-0,43 рубля), золото подешевело до $1827,9 за тройскую унцию (-0,5%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+2,2%, до 14916 рублей), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,8%, до 33,11 рубля), "Московской биржи" (+1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,5% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

ПАО "Полюс" сообщило во вторник о запуске программы выкупа около 1% акций по цене $210-240 за акцию или $105-120 за GDS. Текущая цена бумаг "Полюса" с учетом курса 75,85 руб./$1 составляет порядка $196,9 за штуку.

Приобретенные акции, как ожидается, будут использованы в сделке по консолидации ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL).

Маркетплейс Ozon официально объявил итоги IPO, окончательные параметры которого определятся по итогам реализации банками-организаторами опциона на переподписку.

Как и ожидалось, Ozon Holdings размещает 33 млн ADS по цене $30 за бумагу. Таким образом, объем размещения - $990 млн. Ожидается, что торги акциями компании стартуют 24 ноября на NASDAQ под тикером "OZON", а также на "Московской бирже" и "Санкт-Петербургской бирже".

После IPO, private placement в пользу основных акционеров ("Система" и Baring Vostok купят акции по цене размещения - $30 - на $67,5 млн каждый) и конвертации ранее предоставленных Ozon конвертируемых займов доля холдинга Владимира Евтушенкова в компании составит 33,1%.

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,3%), Polymetal (MOEX: POLY) International (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, сообщения о прогрессе в испытании вакцин против коронавируса и начале формального процесса передачи власти от администрации действующего президента США вновь избранному президенту Джо Байдену дают основания для восстановления готовности инвесторов к принятию риска и притока капитала на развивающиеся рынки. Кроме того, сообщается о планируемом смягчении социальных ограничений в Великобритании на следующей неделе.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи вернулся в зону 3050-3100 пунктов и вновь делает попытку приблизиться к 3100 пунктам.

Вакцина от COVID-19 компании AstraZeneca, по заявлению разработчиков, имеет лучшие условия транспортировки и хранения (она более теплоустойчива и может храниться в холодильнике), чем вакцины от Pfizer/BioNtech и Moderna, и более доступную стоимость. Соответственно, на препарат AstraZeneca наблюдается и заметно больший спрос, и на него возлагаются большие надежды. Поддержали американский рынок акций также надежды на скорую вакцинацию в стране (советник президента США Слауи предположил, что вакцину начнут применять уже 11-12 декабря), положительные оценки вакцины AstraZeneca от ВОЗ и властей Великобритании, и новость о планах Джо Байдена выдвинуть Джанет Йеллен на пост главы Минфина США.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рост нефти вызывает удивление. Ожидаемое решение стран ОПЕК+ сохранить добычу в первом квартале 2021 года на текущих уровнях уже заложено в котировки. Очередные новости об успешных испытаниях вакцины от коронавируса не должны сильно влиять на рынок, поскольку реальное их применение начнется через многие месяцы, при этом текущий профицит предложения с рынка никуда не ушел.

Маловероятно, что рост нефти продолжится долго, коррекцию с уходом котировок Brent под отметку $45 за баррель стоит ждать в любой момент, что потащит акции российской нефтянки вниз. В такой ситуации следует подготовиться к открытию коротких позиций по нефтяным бумагам, прежде всего, по сильно перекупленной "Роснефти".

Динамика российского рынка акций во многом зависит не столько от внешнего фона, сколько от объема притока средств иностранных инвесторов. Судя по забуксовавшим в росте акциям Сбербанка (любимой бумаги нерезидентов), оптимизм в отношении рублевых акций начал иссякать.

Доллар может просесть в район 75,5 руб./$1, рубль будет поддерживать пик налогового периода, который завершится в среду. Но на какое-то серьезное укрепление рубля надежд очень мало. Скорее наоборот - уход с рынка экспортеров со своими продажами валюты под выплату налогов и вполне вероятное снижение нефти вызовут новую волну девальвации рубля. Ситуация для рубля может улучшиться с очередным витком ослабления доллара к корзине мировых валют, но пара евро-доллар так и не решается всерьез попробовать на прочность сопротивление $1,19, отмечает Антонов.

В США в понедельник индексы выросли на 0,2-1,1%. Многообещающие результаты испытаний ряда вакцин от COVID-19 усиливают надежды инвесторов на восстановление экономики в 2021 году, пишет издание The Wall Street Journal.

Вакцина британской фармацевтической компании AstraZeneca от COVID-19 показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и Бразилии. При этом один из испытанных вариантов дозировки дал значительно более высокую эффективность: около 90%.

Иммунизация вакциной AstraZeneca может начаться в декабре при условии одобрения властей, сообщает газета Guardian со ссылкой на исполнительного вице-президента AstraZeneca Мене Пангалоса.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), препарат от компании AstraZeneca - одна из 48 вакцин против COVID-19, разработанных в мире, испытания которых на данный момент продолжаются.

Руководитель американской государственной программы по подготовке к вакцинации Монсеф Слауи заявил в минувшее воскресенье на CNN, что вакцинация в США может начаться уже 11-12 декабря. В пятницу Pfizer и BioNTech подали заявку на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса.

Поддержку рынку также оказали сообщения о том, что Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, планирует номинировать бывшую главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен на пост министра финансов. Новость способствовала росту индикаторов до сессионных пиков.

Во вторник в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 после выходного вырос на 2,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,8-1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,8%).

Оценка роста ВВП Германии в III квартале была повышена до 8,5% с 8,2%, тогда как изменений не ожидалось.

Нефть во вторник дорожает на оптимизме в отношении спроса на энергоносители в связи с успехом сразу нескольких фармацевтических компаний в разработке вакцин от COVID-19; цена Brent находится на $0,6 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ 23 ноября. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $46,41 за баррель (+0,8% и +2,5% в понедельник), январская цена WTI - $43,46 за баррель (+0,9% и +1,5% накануне).

Продолжающийся рост заболеваемости в Штатах, вероятно, ограничит активность в День Благодарения (26 ноября), в связи с чем традиционного для этого времени года увеличения спроса на топливо не будет, пишет MarketWatch.

Тем временем, Саудовская Аравия подтвердила появившиеся накануне сообщения об атаке на один из объектов нефтекомпании Saudi Aramco йеменскими хуситами. В результате атаки загорелся нефтяной резервуар на распределительной станции Saudi Aramco, сообщило саудовское Минэнерго.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили обновившие максимумы акции ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" (MOEX: RTGZ) (+6,7%, до 48,8 тыс. рублей).

Подешевели бумаги ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-3,1%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2,8% и -4,5% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 17,15 млрд рублей (из них 3,74 млрд рублей пришлось на акции "Полюса", 2,31 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,72 млрд рублей - на акции "Газпрома").