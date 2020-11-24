Надежды на вакцины и ожидания решений ОПЕК+ поддерживают цены на нефть - BCS Express

Надежды на вакцины и ожидания решений ОПЕК+ поддерживают цены на нефть, фьючерсы Brent приблизились к максимальным уровням за последние восемь месяцев, отмечается в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

По мнению Галактионова, важным фактором поддержки выступает общий позитивный рыночный сентимент, основанный на новостях об успешных испытаниях вакцин. Накануне о своих результатах сообщила компания AstraZeneca, что лишь увеличило спрос на рисковые активы. Кроме того, вышла позитивная статистика по деловой активности в США. Во вторник Дональд Трамп разрешил своей администрации начать процесс передачи власти Байдену.

Спекулятивный интерес трейдеров к нефтяным фьючерсам также был обеспечен сообщениями об обстреле со стороны Йемена распределительной станции нефтегазовой компании Saudi Aramco в саудовском городе Джидда, о чем передал Reuters. Позже источник агентства SPA в министерстве энергетики королевства сообщил, что атака на объект Saudi Aramco не повлияла на поставки нефтепродуктов клиентам компании.

"Между тем видим постепенный рост спреда между Brent и WTI, - констатирует аналитик инвесткомпании. - На прошлой неделе мы прогнозировали расширение разницы в цене контрактов на фоне заполнения нефтехранилищ в США. Эта тенденция в среднесрочной перспективе может быть продолжена - парный трейд "шорт WTI, лонг Brent" по-прежнему актуален".

Техническая картина по Brent указывает на ключевое промежуточное сопротивление в районе $46-46,5, указывает Галактионов. В случае преодоления этих рубежей далее цели роста сместятся в сторону $47,9-48. "Подобный рост, на наш взгляд, не будет устойчивым. Резко вырастут риски формирования последующей коррекционной волны обратно к $45", - при этом отмечает эксперт.

Очередная встреча участников сделки ОПЕК+ запланирована на 1 декабря. По действующим условиям, картель сокращает добычу на 7,7 млн б/с до конца 2020 г., а с января 2021 г. смягчает сокращение до 5,7 млн б/с. Ожидается, что из-за высоких темпов распространения COVID-19 и роста добычи в Ливии альянс отложит наращивание производства на несколько месяцев, чтобы не создавать избыточное предложение и не оказывать дополнительное давление на цены. Этот фактор, по мнению эксперта BCS Express, сейчас является ключевым в плане поддержки нефтяных котировок - он компенсирует любые фундаментальные риски.