Повышенный интерес к акциям российских компаний сохранится - Альфа-банк

Повышенный интерес к акциям российских компаний сохранится, говорится в обзоре Альфа-банка.

Как сообщается в нем, хотя приток средств в российские фонды акций побил второй по величине рекордный максимум этого года на прошлой неделе, что предполагает риск перегрева рынка, инвесторы сохраняют оптимизм на фоне относительно недорогих оценок стоимости российских компаний.

"Мы сохраняем свой позитивный взгляд на российские акции, особенно на бумаги циклических компаний нефтегазового, горно-металлургического и банковского секторов, которые занимают хорошее положение на рынке, чтобы выиграть от ротации инвесторов из акций роста в эти сектора после победы Д. Байдена на президентских выборах и быстрого развития событий вокруг начала массового производства эффективных вакцин от COVID-19", - указывают специалисты банка.

Внимание инвесторов также обращено на Ozon, акции которого должны начать торговаться на бирже Nasdaq и "Московской бирже" на этой неделе.

"Учитывая отсутствие на этой неделе важных для рынка событий в корпоративном секторе и появление в секторе нового публичного игрока, акции "Яндекса" и Mail.ru Group могут продолжить демонстрировать весьма слабую динамику и на время уйти из поля зрения инвесторов. Давление на акции золотодобывающих компаний на этой неделе продолжится, так как аппетит к риску у инвесторов сохраняется", - отмечают аналитики Альфа-банка.