Идея дня: использовать коррекцию нефтяных цен для наращивания позиций в акциях нефтяных компаний - "ВТБ Мои Инвестиции"

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют использовать коррекцию нефтяных цен для наращивания позиций в акциях нефтяных компаний, в частности, Total, "Роснефти", "Лукойла" и "Татнефти", отмечается в комментарии инвестбанка.

"Brent перешла от контанго (когда цены будущих поставок ВЫШЕ текущих) к бэквардации (цены будущих поставок НИЖЕ текущих). Это может быть признаком перегретости цен на нефтяном рынке. Мы ожидаем, что в следующем году средняя цена барреля Brent составит $50, но в настоящее время мы воздерживаемся от наращивания позиций. Инвесторам, которые не имеют должного присутствия акций нефтяных компаний в портфелях стоит использовать коррекции нефтяных цен для наращивания позиций. Мы отдаём предпочтение Total, "Роснефти", "Лукойлу" и "Татнефти"", - отмечают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".