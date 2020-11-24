Прохождение отметки 75,20 руб./$1 увеличит шансы рубля на укрепление до 73,40 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"

Прохождение отметки 75,20 руб./$1 увеличит шансы рубля на умеренное укрепление до 73,40 руб./$1, говорится в комментарии - "ЛОКО-Инвест".

"Символическое изменение курса рубля в понедельник маскирует довольно сложный торговый день с все тем же диапазоном колебаний 75,57-76,54 руб./$1, пишет директор по инвестициям Дмитрий Полевой. - Уверенный рост в первой половине дня был нарушен резким ростом доллара, на который отреагировали все основные ЕМ валюты, включая рубль. По ощущениям, возможности экспортеров по продаже валюты перед налоговыми выплатами в среду еще не исчерпались, что может снова поддержать рубль в его попытках взять рубеж 75,50-75,60 руб./$1. Глобальный фон этому благоприятствует или, как минимум, не препятствует: умеренный рост спроса на риск и растущие цены на нефть. С технической точки зрения важной отметкой является 75,20 руб./$1, прохождение которой может увеличить шансы на дальнейшее умеренное укрепление к 73,40 руб./$1".