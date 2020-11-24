Рубль активно растет к доллару и евро на старте торгов на благоприятном внешнем фоне

Москва. 24 ноября. Доллар и евро заметно снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на благоприятном внешнем фоне и дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,73-75,86 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 75,82 руб./$1 (-35 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 89,86 руб./EUR1 (-34 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 34,54 копейки к уровню закрытия понедельника, до 82,14 рубля.

Доллар при этом оказался на 6,5 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 7,47 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно укрепляется к доллару и евро на старте торгов благодаря позитивному внешнему фону, росту цен на нефть и подготовке компаний-экспортеров к пику налоговых выплат ноября, приходящемуся на последнюю неделю месяца. Основным фактором, влияющим на рост спроса на риск со стороны инвесторов, выступают новости относительно вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

В понедельник стало известно, что вакцина британской компании AstraZeneca Plc показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и Бразилии. При этом один из испытанных вариантов дозировки дал значительно более высокую эффективность: около 90%.

Американская Pfizer Inc. (SPB: PFE) и немецкая BioNTech еще в пятницу подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса. Руководитель американской государственной программы по подготовке к вакцинации Монсеф Слауи ранее заявил, что вакцинация в США может начаться уже 11-12 декабря.

Поддержку рынку также оказывают сообщения о том, что Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, планирует номинировать бывшую главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен на пост министра финансов.

Управление общих служб (GSA) США сообщило Джо Байдену о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что рекомендовал главе GSA Эмили Мерфи сделать "все необходимое" по "первоначальным протоколам" передачи власти Байдену. Трамп отметил при этом, что борьба его команды за результаты выборов в США продолжается.

Нефть продолжает дорожать во вторник на возросшем оптимизме в отношении спроса на энергоносители в связи с успехом сразу нескольких фармацевтических компаний в разработке вакцин от COVID-19.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК во вторник увеличилась на 1,09% - до $46,56 за баррель. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 2,5% - до $46,06 за баррель, что является максимумом с 5 марта.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 1,25% - до $43,6 за баррель. В понедельник фьючерсы выросли в цене на 1,5% - до $43,06 за баррель, максимума с 26 августа.

Тем временем, Саудовская Аравия подтвердила появившиеся накануне сообщения об атаке на один из объектов нефтекомпании Saudi Aramco йеменскими хуситами. В результате атаки загорелся нефтяной резервуар на распределительной станции Saudi Aramco, сообщило саудовское Минэнерго.