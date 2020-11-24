.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Долгосрочный взгляд на бумаги Alibaba позитивный - BCS Express
.
ГЛАВНОЕ
Падение российской экономики в октябре ускорилось до 4,7% - Минэкономразвития
Минэкономразвития оценивает падение ВВП РФ в октябре в 4,7% после снижения на 3% в сентябре. Основной вклад в усиление спада внесли обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство
 
Пенсия в 2021 году в среднем вырастет на тысячу рублей
На этой неделе Госдума рассмотрит два важных законопроекта — о федеральном бюджете на следующую трехлетку и о бюджете Пенсионного фонда. О том, какие индексации пенсий запланированы в следующем году, "Парламентской газете" рассказала заместитель...
 
К 2024 году 95% госкомпаний направят на дивиденды половину прибыли
К 2024 году долю госкомпаний, которые направляют не менее 50% чистой прибыли на дивиденды, доведут до 95%, следует из правительственного проекта изменений в госпрограмму по управлению финансами "Управление государственными финансами и регулирование...
 
Льготные кредиты МСП позволили сохранить 5 млн рабочих мест
Объем кредитных соглашений, заключенных предпринимателями в рамках разработанных Минэкономразвития льготных программ кредитования, составил около 1,5 трлн руб. Из них более 39 тыс. кредитных соглашений на сумму около 102 млрд - по программе...
 
24 ноября 2020 года 11:17

Долгосрочный взгляд на бумаги Alibaba позитивный - BCS Express

Долгосрочный взгляд BCS Express на бумаги Alibaba позитивный, отмечается в аналитическом материале эксперта инвесткомпании Оксаны Холоденко.

"Локально негативных факторов сейчас больше, чем позитивных. Однако приличная часть негатива уже заложена в котировки. Долгосрочный взгляд на бумаги - позитивный. Медианный таргет аналитиков по Alibaba составляет $350 при текущей котировке около $270 (закрытие пятницы, 20.11.2020). Это предполагает примерно 29%-ный потенциал роста от текущих уровней на 12 месяцев. В пятницу бумаги Alibaba заметно отскочили после падения начала ноября. Локально возможно движение в район $280. Для более уверенных покупок ждала бы спуска в район $240-230", - указывает Холоденко.

Эпидемия коронавируса позитивно сказалась на онлайн-продажах, а также увеличила интерес к облачным сервисам, подчеркивает аналитик BCS Express. От мартовского минимума до конца октября бумаги BABA прибавили около 90% и обновили исторический максимум. Затем они обвалились на 20% на сообщениях о том, что IPO Ant Group откладывается. В начале ноября Alibaba Group представила отчет за I квартал 2021 финансового года. Результаты оказались лучше консенсус-прогноза аналитиков. Компания отметила, что ключевое направление бизнеса - сфера электронной коммерции - устойчиво растет после прохождения весенней стадии пандемии коронавируса из-за улучшения расходов потребителей.

На взгляд эксперта инвесткомпаниии, в последние годы свободные денежные потоки (FCF, операционный поток минус капзатраты) Alibaba были положительными. По итогам I календарного квартала FCF оказался отрицательным, -10,2 млрд юаней. Затем ситуация восстановилась. В III календарном квартале FCF составил 21,3 млрд юаней.

Свободные денежные потоки могут распределяться среди акционеров, расходоваться на поглощения и перспективные проекты. Alibaba - все еще "история роста", поэтому дивидендов не выплачивает. В 2020 г. байбеки не проводились. На счетах компании - 410 млрд юаней (около $62 млрд) "кэша" и эквивалентов. Это позволит предприятию запустить новую программу buyback в случае необходимости и тем самым поддерживать котировки, полагает Холоденко.

Бизнес Alibaba успешно восстанавливается после кризисной просадки, считает эксперт. По итогам последнего отчетного квартала компания рапортовала об увеличении выручки на 22,3% (г/г). Резкое падение чистой прибыли обусловлено эффектом высокой базы прошлого года и затратами на опционные схемы для сотрудников. На ближайшие 12 месяцев прогноз Refinitiv предполагает 34% увеличение прибыли на акцию (EPS). Alibaba характеризуется сильными балансовыми показателями, который позволят запустить программу байбек в случае необходимости.

"Мультипликаторы Alibaba указывают на определенную недооценку бумаг в сравнении со средними значениями по группе сопоставимых компаний. При этом ожидания по росту доходов в долгосрочном периоде достаточно высоки", - указывает Холоденко.

Эксперт BCS Express отмечает ряд позитивных факторов:

- Ожидания по доходам. На ближайшие 12 месяцев прогноз Refinitiv предполагает 34% прирост прибыли на акцию (EPS). На ближайшую пятилетку речь идет об увеличении на 25% среднем в год.

- Перспективы рынка электронной коммерции. Согласно оценкам, представленным на сервисе Statista, в 2023 г. объем мирового рынка электронной коммерции может составить $6,5 трлн по сравнению с 3,5 трлн в 2019 г. При этом доля онлайн-продаж в общем объеме розничных продаж составит 22%.

- Китайский рынок. Рынок электронной коммерции КНР - крупнейший в мире. Сайт Tmall China - B2C площадка Alibaba для продажи товаров крупных брендов - третий в мире по посещаемости сайт. Alibaba создала собственную систему платежей - AliPay. На нее приходится более 50% мобильных платежей в Китае. При этом на мобильные устройства приходится около 80% розничных онлайн-продаж.

- Облачный сегмент. Сервисы Alibaba занимают около 5% облачного рынка, пока направление неприбыльное. Согласно прогнозу исследовательской организации Gartner, в 2021 г. мировой рынок облачных вычислений составит $308,5 млрд.

- Международная экспансия. Компания активно развивается за пределами КНР. Были запущены сайты на разных языках. После победы Джо Байдена отношения между США и Китаем могут улучшиться. Не стоит забывать про слабо охваченный интернетом, но перспективный в плане демографии индийский рынок. Население Индии составляет около 1,4 млрд, немного ниже населения Китая. Пока интернетом охвачено около 50% населения Индии.

Также аналитик указывает на имеющиеся риски:

- Вторая волна пандемии коронавируса. В принципе меры самоизоляции благоприятны для онлайн-торговли. Однако рост безработицы негативно сказывается на доходах потребителей.

o Внимание регуляторов. В начале ноября IPO онлайн-сервиса по кредитованию Ant Group было отложено из-за повышенного внимания финансовых органов, обеспокоенных теневым банковским бизнесом.

- Высокие ожидания участников рынка относительно прироста финансовых показателей. Чтобы не разочаровать инвесторов, Alibaba придется оправдывать эти ожидания, а лучше превосходить их.

- Замедление темпов прироста оборота в онлайн-ритейле КНР в долгосрочной перспективе. Китайский рынок довольно насыщен. Впрочем, Alibaba активно осуществляет зарубежную экспансию.

- Растущая конкуренция в индустрии. В частности, на многих рынках Alibaba конкурирует с Amazon.

Alibaba Group - это "китайский Amazon" с рыночной капитализацией порядка $700 млрд. В реальности представляет собой своего рода комбинацию Amazon, eBay и PayPal. Лидер в сфере интернет-торговли Китая.

Многомиллиардный бизнес включает торговую площадку Alibaba.com и три шопинг-ресурса: Taobao, Tmall и AliExpress, не считая дополнительных сервисов. ADR Alibaba торгуются на NYSE и Санкт-Петербургской бирже, а значит, доступны для покупок на ИИС. Тикер: BABA.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Alibaba Group Holding


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
24 ноября 2020 года 19:44
Рынок акций РФ поднялся к 3100п по индексу МосБиржи, акции Ozon на первых торгах взлетели на треть к цене IPO
Москва. 24 ноября. Рынок акций РФ во вторник продолжил подъем вслед за мировыми площадками благодаря оптимистичным новостям о разработке вакцин от коронавируса, а также ослаблению опасений в отношении политического кризиса в США; индекс МосБиржи поднялся к рубежу 3100 пунктов, обновив пик с февраля, при этом лидерами роста выступили акции "Яндекса" и выстрелившие на первых торгах на треть к цене IPO акции Ozon.    читать дальше
.
24 ноября 2020 года 19:43
Рубль вечером ускорил рост к доллару и евро благодаря внешнему позитиву и уверенно дорожающей нефти
Москва. 24 ноября. Доллар и евро усилили снижение на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль ускорил темпы роста к бивалютной корзине благодаря внешнему позитиву и уверенно дорожающей нефти.    читать дальше
.
24 ноября 2020 года 19:08
Акции Micron могут подняться к отметке $70 уже в этом году - "Фридом Финанс"
Акции Micron могут подняться к отметке $70 уже в этом году на волне роста широких индексов, что, в свою очередь, связано со снижением рисков торговых войн и стартом производства вакцин от COVID-19, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Акции Micron Technology достигли на последней сессии...    читать дальше
.
24 ноября 2020 года 19:02
Цены евробондов РФ во вторник мало меняются, как и UST
Москва. 24 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник демонстрируют не очень существенную разнонаправленную динамику, как и американские казначейские обязательства (US Treasuries), которые практически не меняются в цене. Это в итоге, как и накануне, преимущественно привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего дня.    читать дальше
.
24 ноября 2020 года 18:15
ВТБ Мои Инвестиции открыл торговую идею: покупать акции Alibaba не дороже $280
"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею "покупка акций Alibaba Group Holding Ltd. не дороже $280" с целью $320 и стоп-лоссом $255, сообщается в комментарии инвестбанка. Как говорится в нем, снижение капитализации компании после несостоявшегося IPO Ant Group - удачный момент для покупки...    читать дальше
.
24 ноября 2020 года 17:47
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 75,7-76,5 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 75,7-76,5 руб./$1 и на уровне 89,8-90,6 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Отечественная валюта немного теряет свои позиции к доллару...    читать дальше
.
24 ноября 2020 года 17:20
Котировки золота не поднимутся выше $2000/унцию в среднесрочной перспективе - BCS Express
Факторов, способных вернуть котировки золота выше пиковых значений начала августа в районе $2000 за унцию, на среднесрочном горизонте нет, говорится в аналитическом материале BCS Express. Негативный сентимент в золоте сохранялся во вторник, цена драгметалла опустилась к поддержке у $1820 за унцию,...    читать дальше
.
24 ноября 2020 года 16:55
Акции Alibaba - ставка на значительный рост клиентской базы компании - Sberbank CIB
Акции Alibaba привлекательны для инвесторов, готовых сделать ставку на значительный рост клиентской базы компании, считают аналитики Sberbank CIB. Компания установила рекорд продаж в День холостяков, который отмечается в Китае 11 ноября. В этом году компания реализовала товары на 498,2 млрд юаней...    читать дальше
.
24 ноября 2020 года 16:28
BCS Express позитивно оценивает среднесрочные перспективы акций Аэрофлота
Аналитики BCS Express позитивно оценивают среднесрочные перспективы акций "Аэрофлота" на ожидании восстановления выручки компании в ближайшие кварталы, сообщается в аналитическом материале. Как говорится в нем, полученные в 2020 году убытки во многом компенсируются средствами от проведенной...    читать дальше
.
24 ноября 2020 года 15:52
Рубль днем немного сократил темпы роста к доллару и евро вслед за замедлившей повышение нефтью
Москва. 24 ноября. Доллар и евро отыграли часть потерь, понесенных при открытии торгов, но продолжают дешеветь на "Московской бирже" во вторник днем, рубль подсократил темпы роста к бивалютной корзине вслед за замедлившей укрепление нефтью.    читать дальше
.
24 ноября 2020 года 15:51
Индекс S&P 500 будет торговаться во вторник в диапазоне 3560-3620 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию во вторник в диапазоне 3560-3620 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 склонен к консолидации. В последние две недели индекс широкого рынка формирует коррекционную фигуру "треугольник". Индикатор MACD продолжает...    читать дальше
.
24 ноября 2020 года 15:21
Взгляд: Рост российского рынка ограничен техническими факторами - "Фридом Финанс"
Рост российского рынка ограничен техническими факторами, ориентиром по закрытию для индекса Мосбиржи во вторник является уровень 3020-3075 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". По мнению аналитика инвесткомпании Александра Осина, риски для "быков" существенно увеличились, однако...    читать дальше
.
24 ноября 2020 года 15:20
Взгляд: Рост российского рынка ограничен техническими факторами - "Фридом Финанс"
Рост российского рынка ограничен техническими факторами, ориентиром по закрытию для индекса Мосбиржи во вторник является уровень 3020-3075 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". По мнению аналитика инвесткомпании Александра Осина, риски для "быков" существенно увеличились, однако...    читать дальше
.
24 ноября 2020 года 14:48
"Открытие Брокер" рекомендует покупать акции Газпрома на ожиданиях восстановления рынка газа после COVID-19
"Открытие Брокер" рекомендует покупать акции "Газпрома" на ожиданиях роста финансовых показателей и дивидендов компании в 2021 году, говорится в обзоре инвесткомпании. "Конъюнктура на мировых рынках углеводорода начала постепенно восстанавливаться, и одним из главных бенефициаров этого процесса...    читать дальше
.
24 ноября 2020 года 13:12
Рубль обладает потенциалом для укрепления до 70-72 руб./$1 - Credit Suisse
Рубль обладает потенциалом для укрепления до уровня 70-72 руб./$1, если не будет сюрпризов на геополитическом фронте, сообщается в аналитическом материале Credit Suisse. "Мы считаем, что рубль недооценен по фундаментальным показателям, таким как экономический рост, размер счета текущих операций и...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.