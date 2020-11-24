Долгосрочный взгляд на бумаги Alibaba позитивный - BCS Express

Долгосрочный взгляд BCS Express на бумаги Alibaba позитивный, отмечается в аналитическом материале эксперта инвесткомпании Оксаны Холоденко.

"Локально негативных факторов сейчас больше, чем позитивных. Однако приличная часть негатива уже заложена в котировки. Долгосрочный взгляд на бумаги - позитивный. Медианный таргет аналитиков по Alibaba составляет $350 при текущей котировке около $270 (закрытие пятницы, 20.11.2020). Это предполагает примерно 29%-ный потенциал роста от текущих уровней на 12 месяцев. В пятницу бумаги Alibaba заметно отскочили после падения начала ноября. Локально возможно движение в район $280. Для более уверенных покупок ждала бы спуска в район $240-230", - указывает Холоденко.

Эпидемия коронавируса позитивно сказалась на онлайн-продажах, а также увеличила интерес к облачным сервисам, подчеркивает аналитик BCS Express. От мартовского минимума до конца октября бумаги BABA прибавили около 90% и обновили исторический максимум. Затем они обвалились на 20% на сообщениях о том, что IPO Ant Group откладывается. В начале ноября Alibaba Group представила отчет за I квартал 2021 финансового года. Результаты оказались лучше консенсус-прогноза аналитиков. Компания отметила, что ключевое направление бизнеса - сфера электронной коммерции - устойчиво растет после прохождения весенней стадии пандемии коронавируса из-за улучшения расходов потребителей.

На взгляд эксперта инвесткомпаниии, в последние годы свободные денежные потоки (FCF, операционный поток минус капзатраты) Alibaba были положительными. По итогам I календарного квартала FCF оказался отрицательным, -10,2 млрд юаней. Затем ситуация восстановилась. В III календарном квартале FCF составил 21,3 млрд юаней.

Свободные денежные потоки могут распределяться среди акционеров, расходоваться на поглощения и перспективные проекты. Alibaba - все еще "история роста", поэтому дивидендов не выплачивает. В 2020 г. байбеки не проводились. На счетах компании - 410 млрд юаней (около $62 млрд) "кэша" и эквивалентов. Это позволит предприятию запустить новую программу buyback в случае необходимости и тем самым поддерживать котировки, полагает Холоденко.

Бизнес Alibaba успешно восстанавливается после кризисной просадки, считает эксперт. По итогам последнего отчетного квартала компания рапортовала об увеличении выручки на 22,3% (г/г). Резкое падение чистой прибыли обусловлено эффектом высокой базы прошлого года и затратами на опционные схемы для сотрудников. На ближайшие 12 месяцев прогноз Refinitiv предполагает 34% увеличение прибыли на акцию (EPS). Alibaba характеризуется сильными балансовыми показателями, который позволят запустить программу байбек в случае необходимости.

"Мультипликаторы Alibaba указывают на определенную недооценку бумаг в сравнении со средними значениями по группе сопоставимых компаний. При этом ожидания по росту доходов в долгосрочном периоде достаточно высоки", - указывает Холоденко.

Эксперт BCS Express отмечает ряд позитивных факторов:

- Ожидания по доходам. На ближайшие 12 месяцев прогноз Refinitiv предполагает 34% прирост прибыли на акцию (EPS). На ближайшую пятилетку речь идет об увеличении на 25% среднем в год.

- Перспективы рынка электронной коммерции. Согласно оценкам, представленным на сервисе Statista, в 2023 г. объем мирового рынка электронной коммерции может составить $6,5 трлн по сравнению с 3,5 трлн в 2019 г. При этом доля онлайн-продаж в общем объеме розничных продаж составит 22%.

- Китайский рынок. Рынок электронной коммерции КНР - крупнейший в мире. Сайт Tmall China - B2C площадка Alibaba для продажи товаров крупных брендов - третий в мире по посещаемости сайт. Alibaba создала собственную систему платежей - AliPay. На нее приходится более 50% мобильных платежей в Китае. При этом на мобильные устройства приходится около 80% розничных онлайн-продаж.

- Облачный сегмент. Сервисы Alibaba занимают около 5% облачного рынка, пока направление неприбыльное. Согласно прогнозу исследовательской организации Gartner, в 2021 г. мировой рынок облачных вычислений составит $308,5 млрд.

- Международная экспансия. Компания активно развивается за пределами КНР. Были запущены сайты на разных языках. После победы Джо Байдена отношения между США и Китаем могут улучшиться. Не стоит забывать про слабо охваченный интернетом, но перспективный в плане демографии индийский рынок. Население Индии составляет около 1,4 млрд, немного ниже населения Китая. Пока интернетом охвачено около 50% населения Индии.

Также аналитик указывает на имеющиеся риски:

- Вторая волна пандемии коронавируса. В принципе меры самоизоляции благоприятны для онлайн-торговли. Однако рост безработицы негативно сказывается на доходах потребителей.

o Внимание регуляторов. В начале ноября IPO онлайн-сервиса по кредитованию Ant Group было отложено из-за повышенного внимания финансовых органов, обеспокоенных теневым банковским бизнесом.

- Высокие ожидания участников рынка относительно прироста финансовых показателей. Чтобы не разочаровать инвесторов, Alibaba придется оправдывать эти ожидания, а лучше превосходить их.

- Замедление темпов прироста оборота в онлайн-ритейле КНР в долгосрочной перспективе. Китайский рынок довольно насыщен. Впрочем, Alibaba активно осуществляет зарубежную экспансию.

- Растущая конкуренция в индустрии. В частности, на многих рынках Alibaba конкурирует с Amazon.

Alibaba Group - это "китайский Amazon" с рыночной капитализацией порядка $700 млрд. В реальности представляет собой своего рода комбинацию Amazon, eBay и PayPal. Лидер в сфере интернет-торговли Китая.

Многомиллиардный бизнес включает торговую площадку Alibaba.com и три шопинг-ресурса: Taobao, Tmall и AliExpress, не считая дополнительных сервисов. ADR Alibaba торгуются на NYSE и Санкт-Петербургской бирже, а значит, доступны для покупок на ИИС. Тикер: BABA.