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24 ноября 2020 года 09:54

Утренние прогнозы: позитивный внешний фон поддержит российские акции во вторник

Аналитики полагают, что во вторник в первые минуты торгов рынок акций РФ отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Индекс Мосбиржи вновь попробует уйти выше 3080 пунктов, но далеко не факт, что сможет там закрепиться.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с существенным повышением в пределах 0,3-0,8%, в диапазоне 3055-3070 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него вновь выступят уровни 3050, 3040 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3080, 3090 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить повышение в район 3080-3090 пунктов. Этому способствуют заметно подорожавшие фьючерсы на нефть".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов позитивный. С одной стороны, китайский рынок снижается, но это в большей степени локальная история. С другой, растут котировки нефти, промышленных металлов, укрепляются валюты сырьевой группы. Фьючерсы на индексы США также указывают на рост от 0,5% до 0,8%. Соответственно, на старте дня ждём от российского рынка попытки вернуться к летнему максимуму, а от рубля очередного движения в сторону 75,0 за доллар. Основной идеей для рынков становится преодоление проблемы коронавируса с помощью применения эффективных вакцин. На корпоративном плане ждём отчётность от "ЛУКОЙЛ" и ОГК-2".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Рынок акций РФ начнет торговую сессию во вторник с роста благодаря повышению котировок нефти и американских фьючерсов. Индекс Мосбиржи вновь попробует уйти выше 3080 пунктов, но далеко не факт, что сможет там закрепиться. "Сейчас во многом динамика российского рынка акций зависит не столько от внешнего фона, сколько от объема притока средств иностранных инвесторов. Судя по слабости бумаг Сбербанка, оптимизм в отношении рублевых акций начал иссякать".

Sberbank CIB: "Новость о 70%-й эффективности вакцины от коронавируса, разработанной британской AstraZeneca, обеспечила рынку волну оптимизма, которая приглушила беспокойство инвесторов по поводу растущей заболеваемости COVID-19. Индекс Мосбиржи в понедельник лишь немного отступил. Во вторник с утра растут фьючерсы на американские индексы и цены на нефть, создавая позитивный внешний фон, который может обеспечить позитивную динамику российского рынка акций".

BCS Express (Василий Карпунин): "С учетом результатов вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи во вторник пройдет выше уровня закрытия понедельника. Общая техническая картина по индексу Мосбиржи пока остается неизменной. В понедельник котировки совсем немного не дошли до обозначенной нами ранее цели в районе 3100–3110 пунктов. Это ближайшая область промежуточного сопротивления".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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