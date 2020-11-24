Brent может подорожать до $46,7/барр. во вторник - Sberbank CIB

Котировки нефти марки Brent, возможно, вырастут во вторник до $46,7 за баррель, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

Котировки нефти марки Brent, возможно, вырастут до $46,7/барр., при этом их дальнейший потенциал, видимо, будет ограничен отметкой $47,4/барр., указывают специалисты Sberbank CIB. "Утром вторника нефть подорожала до более $46,4/барр. благодаря хорошим новостям об эффективности очередной вакцины против коронавируса и сообщениям о начавшейся передаче власти в США от президента Дональда Трампа. Поддержка для Brent находится на уровне $45,6/барр. Если котировки опустятся ниже этой отметки, не исключено отступление в диапазон $44,8-45,3/барр." - пишут они.

Рубль, по мнению экспертов Sberbank CIB, может закрепиться на уровнях менее 76 руб./$1 и приблизиться к отметке 75 руб./$1 при поддержке экспортеров и сохранении внешнего позитива.

Если Минфин предложит на аукционах ОФЗ не только среднесрочные, но и долгосрочные бумаги, доходность длинных ОФЗ может вырасти на 2–3 б.п., в противном случае доходность рублёвых бумаг скорее снизится на 1-2 б.п. из-за роста спроса на бумаги в локальных валютах на мировых рынках, отмечают в Sberbank CIB.

Фьючерсы на американские индексы и цены на нефть росли во вторник утром, создавая позитивный внешний фон, который, по оценкам аналитиков Sberbank CIB, может обеспечить позитивную динамику российского рынка акций.