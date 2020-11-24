Ключевые события вторника в РФ и мире - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчётность, макростатистика и комментарии представителей центробанков:

- "ЛУКОЙЛ" и "ОГК-2" опубликуют финансовую отчётность;

- В Германии выйдут индексы Ifo и данные по ВВП, в Соединенных Штатах - статистика по ценам на жилье и индекс уверенности потребителей. Также ожидаются комментарии представителей ФРС США, ЕЦБ и Банка Англии.