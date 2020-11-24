Индекс Мосбиржи, скорее всего, перейдет во вторник в диапазон 3050-3100 пунктов - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, перейдет во вторник в диапазон 3050-3100 пунктов с попытками продвинуться к его верхней границе, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Утром вторника на глобальных рынках наблюдаются умеренно позитивные настроения, чему способствуют и сообщения о готовности администрации Д, Трампа передавать доступ к финансированию и информации команде Джо Байдена, отмечает специалист банка Евгений Локтюхов. Так, азиатские рынки преимущественно умеренно растут, уверенно прибавляют фьючерсы на индексы США. Эксперт надеется на сохранение позитивного настроения в течение вторника.

"Учитывая в целом благоприятный внешний фон, ждем от индекса Мосбиржи перехода в зону 3050-3100 пунктов и новых попыток продвинуться к уровню 3100 пунктов. Из значимых внутренних корпоративных новостей вторника выделяем отчетность "ЛУКОЙЛа" и представление стратегии "Энел Россия, из рыночных - начало торгов бумагами Ozon на Мосбирже", - указывает Локтюхов.