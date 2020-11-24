Возможно повышение индекса Мосбиржи в район 3080-3090 пунктов во вторник - "Алго Капитал"

Возможно повышение индекса Мосбиржи в район 3080-3090 пунктов во вторник, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с существенным повышением в пределах 0,3-0,8%, в диапазоне 3055-3070 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него вновь выступят уровни 3050, 3040 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3080, 3090 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить повышение в район 3080-3090 пунктов. Этому способствуют заметно подорожавшие фьючерсы на нефть", - указывает старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники локальных торгов во второй половине вторника будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Косвенное влияние на российский рынок акций, по мнению Манжоса, может оказать публикация ноябрьского значения индекса потребительского доверия в США от CB (18:00 МСК).