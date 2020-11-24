Рынок акций РФ начнет торговую сессию во вторник с роста - "Алор Брокер"

Рынок акций РФ начнет торговую сессию во вторник с роста благодаря повышению котировок нефти и американских фьючерсов, сообщается в комментарии "Алор Брокер".

Главный аналитик компании Алексей Антонов отмечает, что индекс Мосбиржи вновь попробует уйти выше 3080 пунктов, но далеко не факт, что сможет там закрепиться. "Сейчас во многом динамика российского рынка акций зависит не столько от внешнего фона, сколько от объема притока средств иностранных инвесторов. Судя по слабости бумаг Сбербанка, оптимизм в отношении рублевых акций начал иссякать", - пишет Антонов.