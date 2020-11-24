Риск коррекции усиливается на фоне дальнейшего роста цен на нефть - Альфа-банк

Риск коррекции усиливается на фоне дальнейшего роста цен на нефть, фундаментальные факторы продолжают указывать на ухудшение конъюнктуры рынка, сообщается в обзоре Альфа-банка.

"Мы сохраняем консервативный взгляд на динамику цен на нефть, несмотря на их продолжающийся рост в начале недели, когда цена на нефть марки Brent впервые с конца августа пробила отметку $46/барр." - указывают специалисты банка.

Оживленный новостями о прогрессе в продвижении вакцин от COVID-19 рынок продолжает верить в рост нефтяных котировок на фоне возобновления торгов контрактом на нефть марки WTI с поставкой в январе, что оказало поддержку ценам после того, как в прошлую пятницу истек срок действия декабрьского контракта, отмечают в Альфа-банке.

"Тем не менее, мы полагаем, что недавний рост в основном обусловлен позитивными настроениями на рынке, допуская, что в скором времени возможен разворот восходящего тренда в нефтяных котировках. Напомним, что цены на нефть марки Brent выросли на 16,5% в ноябре на новостях о прогрессе в разработке вакцины и её успешном тестировании, в то время как фундаментальные факторы продолжают указывать на ухудшение конъюнктуры рынка, - отмечают специалисты. - Учитывая возобновление карантинных мер на ключевых европейских рынках (в Италии, Франции, Германии и Великобритании) и поступающие сообщения о планах по ужесточению локдаунов, мы считаем, что уровень фундаментальной поддержки цены на нефть Brent находится в диапазоне $42-43/барр., так как профицит спроса на нефть на рынке продолжает неумолимо сокращаться. В результате мы наблюдаем сильное расхождение между справедливой стоимостью и текущими ценовыми уровнями на рынке, что указывает на то, что нефть остаётся перекупленной накануне заседания OПЕК+".

Также аналитики отмечают первые признаки роста напряженности между странами-членами сделки ОПЕК+, обусловленной недавним ростом цен на нефть. Поскольку на предварительном заседании на прошлой неделе делегатам не удалось договориться о дополнительных сокращениях добычи на 2021 г., а ряд государств выступает за ослабление ограничений, очевидно, что накануне встречи, запланированной на 1 декабря, единого мнения по вопросу дальнейшего сокращения добычи у участников нет, отмечают в Альфа-банке.

"В связи с этим мы по-прежнему с осторожностью смотрим на рост нефтяных котировок в преддверии заседания Совместного министерского мониторингового комитета, отмечая, что завышенные ожидания итогов встречи участниками рынка предполагают высокий риск понижения котировок в том случае, если министрам стран-участниц OПЕК+ не удастся сдержать свои предновогодние обещания, данные рынку ещё в середине октября", - указывают эксперты Альфа-банка.