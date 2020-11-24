Потенциал снижения доходности ОФЗ ограничен из-за инфляционных рисков - ПСБ

Потенциал снижения доходности классических ОФЗ ограничен из-за инфляционных рисков, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Котировки ОФЗ завершили торги понедельника без существенных изменений - доходность 10-летних ОФЗ осталась на уровне 5,80% годовых, 5-летних - 5,17% годовых.

Несмотря на рост оптимизма на глобальных рынках, связанный с ожиданиями доступности вакцины от COVID-19 до конца текущего года, покупки ОФЗ сдерживаются сохраняющимся инфляционным давлением, указывает управляющий по анализу банковского и финансового рынка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Также специалист банка отмечает, что Минфин, выполнив квартальный план за счет флоутеров, переключился на размещение классических ОФЗ. Хотя объемы размещений, скорее всего, останутся относительно небольшими, на фоне общего низкого спроса на госбумаги (в том числе и нерезидентов) давление на вторичный рынок со стороны аукционов все же оказывается заметным, полагает Грицкевич.

На фоне ускорения инфляции внимание инвесторов сейчас переключилось на ОФЗ-ИН - ждем, что Минфин снова предложит линкеры на аукционе в среду. Во вторник на рынках сохраняются позитивные настроения. Вместе с тем потенциал снижения доходности классических ОФЗ из-за инфляционных рисков по-прежнему ограничен 5-10 б.п." - пишет Грицкевич.