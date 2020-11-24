Возможно укрепление рубля к доллару в сторону 75 руб./$1 - ПСБ

Возможно укрепление рубля по отношению к доллару в сторону 75 руб./$1 во вторник, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Рост рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся в район $46,5 за баррель, и умеренное укрепление валют развивающихся стран могут оказать поддержку рублю во вторник, считает главный аналитик банка Богдан Зварич. Плюс к этому, отмечает он, спросу на рублевую ликвидность способствует приближение пика налоговых выплат, который приходится на среду.

"На таком фоне рубль в начале торгов может укрепиться к основным мировым валютам, что приведет к отступлению пары доллар/рубль ниже отметки 76 руб./$1. Учитывая позитивные настроения, царящие на мировых рынках, в ходе торгов американская валюта может сделать еще один шаг к отметке 75 руб./$1. При этом пока мы не видим поводов для выхода доллара из диапазона 75-77,5 руб./$1", - указывает Зварич.