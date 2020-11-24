Индекс Мосбиржи, вероятно, начнет торговую сессию во вторник с роста - BCS Express

Индекс Мосбиржи, вероятно, начнет торговую сессию во вторник с роста, лучше рынка могут быть акции нефтяного сектора, говорится в аналитическом материале BCS Express.

Внешний фон утром вторника складывается умеренно позитивный, констатирует эксперт Василий Карпунин. Американские индексы после закрытия дневной сессии на рынке акций РФ в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки во вторник торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра растут на 0,5%, контракты по нефти Brent стабильны и находятся около уровня $46.

"С учетом результатов вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи во вторник пройдет выше уровня закрытия понедельника, - указывает Карпунин. - Общая техническая картина по индексу Мосбиржи пока остается неизменной. В понедельник котировки совсем немного не дошли до обозначенной нами ранее цели в районе 3100–3110 пунктов. Это ближайшая область промежуточного сопротивления".

"Наиболее сильную динамику в понедельник ожидаемо показали представители нефтегазового сектора на фоне позитивной динамики нефтяных котировок. Отраслевой индекс прибавил 0,7%. В целом по сектору в текущей ситуации ожидания умеренно положительные", обращает внимание эксперт BCS Express.

Одним из центральных событий вторника может стать начало торгов бумагами Ozon, отмечает специалист BCS Express. "Московская биржа" планирует запустить торги американскими депозитарными акциями в 18:30 МСК при условии старта торгов на NASDAQ.

"Перед IPO мы видели очень высокий спрос на актив и постепенно увеличивающуюся плановую оценку при размещении. Тем не менее, даже с учетом этого допускаем позитивную динамику в первый день торгов. Соответственно, повышенную волатильность стоит ждать и в акциях АФК "Системы", которая является ключевым акционером Ozon", - пишет Карпунин.

Также аналитик отмечает, что бумаги золотодобывающих компаний во вторник могут остаться под давлением вне зависимости от фундаментальных характеристик отдельных компаний.

Специалист напоминает, что на вторник запланирована публикация финансового отчета "ЛУКОЙЛа" за 3 квартал 2020 г.