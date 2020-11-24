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24 ноября 2020 года 09:40

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут подрасти

Москва. 24 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут умеренно подрасти вслед за мировыми площадками на фоне оптимистичных новостей о высокой эффективности разрабатываемых вакцин от COVID-19 и ожиданий скорой вакцинации, полагают эксперты.

В США в понедельник индексы выросли на 0,2-1,1%. Многообещающие результаты испытаний ряда вакцин от COVID-19 усиливают надежды инвесторов на восстановление экономики в 2021 году, пишет The Wall Street Journal.

Вакцина британской фармацевтической компании AstraZeneca от COVID-19 показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и Бразилии. При этом один из испытанных вариантов дозировки дал значительно более высокую эффективность: около 90%.

Иммунизация вакциной AstraZeneca может начаться в декабре при условии одобрения властей, сообщает газета Guardian со ссылкой на исполнительного вице-президента AstraZeneca Мене Пангалоса.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), препарат от компании AstraZeneca - одна из 48 вакцин против COVID-19, разработанных в мире, испытания которых на данный момент продолжаются.

Ранее стало известно, что потенциальная вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, во время испытаний продемонстрировала эффективность 95%. В свою очередь компания Moderna объявляла, что эффективность разрабатываемой ею вакцины от коронавируса составляет 94,5%.

Руководитель американской государственной программы по подготовке к вакцинации Монсеф Слауи заявил в минувшее воскресенье на CNN, что вакцинация в США может начаться уже 11-12 декабря.

Поддержку рынку также оказали сообщения о том, что Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, планирует номинировать бывшую главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен на пост министра финансов. Новость способствовала росту индикаторов до сессионных пиков.

Статданные, обнародованные в понедельник, показали, что индекс экономической активности, рассчитываемый Федеральным резервным банком Чикаго, в октябре вырос после снижения на протяжении трех месяцев подряд.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI), рассчитываемый IHS Markit (SPB: INFO), в ноябре вырос до 57,9 пункта - максимума более чем за 5 с половиной лет - по сравнению с 56,3 пункта месяцем ранее, согласно предварительным оценкам.

Во вторник в Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 после выходного вырос на 2,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,7%).

Нефть утром во вторник дорожает на оптимизме в отношении спроса на энергоносители в связи с успехом сразу нескольких фармацевтических компаний в разработке вакцин от COVID-19. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 9:24 МСК составила $46,57 за баррель (+1,1% и +2,5% в понедельник), январская цена WTI - $43,59 за баррель (+1,2% и +1,5% накануне).

Продолжающийся рост заболеваемости в Штатах, вероятно, ограничит активность в День Благодарения (26 ноября), в связи с чем традиционного для этого времени года увеличения спроса на топливо не будет, пишет MarketWatch.

Тем временем, Саудовская Аравия подтвердила появившиеся накануне сообщения об атаке на один из объектов нефтекомпании Saudi Aramco йеменскими хуситами. В результате атаки загорелся нефтяной резервуар на распределительной станции Saudi Aramco, сообщило саудовское Минэнерго.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник незначительно подросла по сравнению с пятницей, но осталась чуть ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,655 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,752 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики, за исключением выросших бондов ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP), выступивших среди лидеров отката в пятницу.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 ноября снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,79 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня 0,05%, поднявшись до 714,33 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ЧТПЗ БО-001Р-04" (+0,91%), "Металлоинвест БО-04" (+0,41%) и "Газпром БО-22" (+0,37%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-16R" (-0,53%), "РУСАЛ Братск-001Р-03" (-0,37%) и "Банк ФК Открытие-БО-ПО6" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) полностью разместил 10-летние облигации с офертой через 3,5 года серии 001P-18P объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 17 ноября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,95% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 6,04% годовых.

ООО "Лизинг-трейд" (Казань) полностью разместило облигации серии 001P-02 объемом 300 млн рублей по ставке 10,8% годовых. Срок обращения займа - около 4 лет (1440 дней). По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. По 8,33% от номинала гасится в даты окончания купонных периодов с 37-го по 48-й. Выпуск размещается в рамках 10-летней программы облигаций компании серии 001Р объемом до 5 млрд рублей включительно, облигации могут быть размещены сроком до 7 лет.

АО "Роснано" в первой половине декабря планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-002Р-05 объемом 6,5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. "Роснано" начало премаркетинг данного выпуска в ноябре, однако сдвинуло сроки сбора книги на декабрь.

ООО "Концессии теплоснабжения" (Волгоград) установило ставку 4-го купона облигаций 2-й серии в размере 7% годовых. Компания разместила бонды на 2 млрд рублей в ноябре 2017 года. Ставка текущего купона - 8,5% годовых. Срок обращения бумаг - 15 лет, номинал - 1 тыс. рублей, купоны - годовые. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплат 3-14-го купонов погашается по 7,692% от номинала, в дату выплаты 15-го купона погашаются оставшиеся 7,696% от номинала. Облигации размещены в рамках программы объемом до 7,1 млрд рублей, которую Банк России зарегистрировал 16 декабря 2016 года под номером 4-00309-R-001Р. В рамках программы бонды могут размещаться на срок до 17 лет. Срок действия программы - 5 лет.

Также "Концессии водоснабжения" установили ставку 6-го купона облигаций 1-й серии в размере 7,25% годовых. Облигации 1-й серии на 1,5 млрд рублей были размещены в декабре 2015 года. Срок обращения бумаг - 15 лет. По облигациям выплачиваются годовые купоны. Ставка 1-го купона установлена в размере 14% годовых. Ставки 2-15-го купонов будут определяться перед началом соответствующих купонных периодов путем выбора максимального значения из двух величин: значения инфляции за год плюс 4% и ключевой ставки ЦБ РФ плюс 3%. Бонды имеют амортизационную структуру погашения - по 7,692% от номинала будет погашаться в даты выплаты 3-14-го купонов и 7,696% в дату выплаты 15-го купона.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) определило ставку 9-го купона биржевых облигаций серии БО-44 в размере 5,75% годовых. Размещение 10-летних облигаций объемом 2,5 млрд рублей прошло в декабре 2016 года, купоны - полугодовые. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,5% годовых. Ставка 2-20-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ плюс премия в размере 1,5%. Ставка текущего купона составляет 8% годовых.

ООО "Ас Финанс" (Екатеринбург) установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 8% годовых. Эмитент разместил выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей в декабре 2018 года. Срок обращения выпуска около 5 лет (1800 дней). По выпуску предусмотрена выплата 20 квартальных купонов. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 12% годовых, ставка текущего купона - 11% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 14 декабря. В рамках 50-летней программы облигации могут размещаться на срок до 5 лет.

АО "Независимая нефтегазовая компания" (ННК, прежнее название АО "Нефтегазхолдинг") установило ставку 20-го купона облигаций 4-й серии и 6-й серии в размере 8,50% годовых. Облигации 4-й и 6-й серии объемом по 5 млрд рублей каждая и сроком обращения 10 лет были размещены в июне 2011 года. Ставка 16-20-го купонов выпуска в обоих случаях определяется как максимальное значение при выборе между ключевой ставкой ЦБ РФ (действующей на 10-й рабочий день до начала каждого купонного периода) плюс 2,25 процентного пункта и фиксированной ставкой в 8,5%. Ставка текущего купона облигаций - 8,5% годовых. С учетом амортизации в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 8 млрд рублей.

АО "ДОМ.РФ" определило ставку 28-31-го купонов облигаций серии А30 в размере 5,05% годовых. Компания разместила облигации серии А30 объемом 6 млрд рублей в апреле 2014 года. Купоны - квартальные, ставка текущего купона - 8,3% годовых. По бумагам 3 декабря предстоит оферта, агент по приобретению - Sberbank CIB, дата погашения займа - 1 марта 2033 года.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 29-го купона облигаций 30-й и 34-й серий в размере 4,99% годовых. Облигации этих серий были размещены в декабре 2013 года на общую сумму 24 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена в размере 7,5% годовых. Ставки 2-132-го купонов бондов 30-й серии, а также ставки 2-136-го купонов облигаций 34-й серии зависят от индекса потребительских цен и определяются как уровень инфляции за год + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций при достижении или превышении определенной эмитентом процентной ставкой уровня 10% годовых. По облигациям 30-й серии предусмотрена 33-летняя оферта, по бумагам 34-й серии - 34-летняя оферта. Бумаги имеют квартальные купоны.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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