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Brent подорожала до $46,47 за баррель

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном повышаются на торгах во вторник. Нефть продолжает дорожать во вторник.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник на фоне оптимистичных новостей, касающихся разработки вакцин от коронавируса.

Многообещающие результаты испытаний ряда вакцин от COVID-19 усиливают надежды инвесторов на восстановление экономики в 2021 году, пишет издание The Wall Street Journal.

Вакцина британской фармацевтической компании AstraZeneca Plc от COVID-19 показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и Бразилии. При этом один из испытанных вариантов дозировки дал значительно более высокую эффективность: около 90%.

Иммунизация вакциной AstraZeneca может начаться в декабре при условии одобрения властей, сообщает газета Guardian со ссылкой на исполнительного вице-президента AstraZeneca Мене Пангалоса.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), препарат от компании AstraZeneca - одна из 48 вакцин против COVID-19, разработанных в мире, испытания которых на данный момент продолжаются.

Ранее стало известно, что потенциальная вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer Inc. (SPB: PFE) и немецкой BioNTech SE, во время испытаний продемонстрировала эффективность 95%. В свою очередь компания Moderna Inc. (SPB: MRNA) объявляла, что эффективность разрабатываемой ею вакцины от коронавируса составляет 94,5%.

Руководитель американской государственной программы по подготовке к вакцинации Монсеф Слауи заявил в минувшее воскресенье на CNN, что вакцинация в США может начаться уже 11-12 декабря. В пятницу Pfizer и BioNTech подали заявку на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса.

Количество новых случаев COVID-19 в США в ноябре почти на 110 тыс. в день выше, чем в предыдущем месяце. США занимают первое место по количеству выявленных заражений COVID-19 и летальных исходов среди заболевших. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в стране за время пандемии выявили свыше 12,2 млн случаев заражения коронавирусом, более 256 тыс. инфицированных скончались.

Поддержку рынку также оказали сообщения о том, что Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, планирует номинировать бывшую главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен на пост министра финансов. Новость способствовала росту индикаторов до сессионных пиков.

Статданные, обнародованные в понедельник, показали, что индекс экономической активности, рассчитываемый Федеральным резервным банком Чикаго, в октябре вырос после снижения на протяжении трех месяцев подряд.

Значение индикатора CFNA составило 0,83 пункта по сравнению с пересмотренными 0,32 пункта в сентябре. В апреле на фоне пика негативного влияния пандемии COVID-19 на экономику был зафиксирован исторический минимум в минус 17,8 пункта.

Аналитики в среднем оценивали октябрьский уровень индекса в 0,39 пункта, сообщает Trading Economics.

Среднее значение индекса за последние три месяца, менее волатильный показатель, опустился в октябре до 0,75 пункта с 1,37 пункта в августе.

Cводный индекс менеджеров закупок (PMI), рассчитываемый IHS Markit (SPB: INFO), в ноябре вырос до 57,9 пункта - максимума более чем за 5 с половиной лет - по сравнению с 56,3 пункта месяцем ранее, согласно предварительным оценкам.

Акции круизных операторов и авиакомпаний подорожали по итогам торгов в понедельник на ожиданиях, что появление вакцин от COVID-19 способствует восстановлению экономики и развитию туристической отрасли в следующем году. Цена бумаг Carnival Corp. (SPB: CCL) поднялась на 4,66%. Бумаги United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. прибавили 2,58%.

Капитализация Merck & Co. (SPB: MRK) Inc. уменьшилась на 0,21%. Американский производитель лекарств заключил соглашение о приобретении частной биофармацевтической компании OncoImmune за $426 млн.

Котировки акций американского производителя электромобилей Tesla Inc. (SPB: TSLA) подскочили на 6,58% благодаря повышению их целевой стоимости аналитиком Wedbush.

Рыночная стоимость Warner Music Group Corp. упала на 3,28%. Одна из трех крупнейших звукозаписывающих компаний мира зафиксировала снижение прибыли в четвертом квартале, но ее выручка выросла и оказалась немного выше прогноза аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 327,79 пункта (1,12%) и составил 29591,27 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 20,05 пункта (0,56%) - до 3577,59 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 25,66 пункта (0,22%) и составил 11880,63 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном повышаются на торгах во вторник за счет оптимистичных новостей, касающихся вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

В понедельник стало известно, что вакцина британской компании AstraZeneca Plc показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и Бразилии. При этом один из испытанных вариантов дозировки дал значительно более высокую эффективность: около 90%.

Американская Pfizer Inc. (SPB: PFE) и немецкая BioNTech еще в пятницу подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса.

"Инвесторы продолжают приветствовать и оптимистично оценивать разработку вакцин, позволяя увидеть свет в конце тоннеля и различные варианты того, как к нему прийти", - говорит директор по инвестициям Wells Fargo Private Bank Адам Табак, которого цитирует MarketWatch.

Кроме того, поддержку рынкам оказали сообщения СМИ о том, что объявивший о своей победе на выборах в США Джо Байден планирует выдвинуть кандидатуру бывшей главы ФРС Джанет Йеллен на пост министра финансов.

"Если она пройдет процедуру утверждения, Йеллен станет первой женщиной, занявшей этот пост", - пишет газета The Wall Street Journal.

При таком развитии событий именно от Йеллен во многом будет зависеть то, как США станут восстанавливать экономику после пандемии коронавируса COVID-19, отмечает издание.

Минобороны США заявило, что готово в соответствии с соглашением между Белым домом и командой Байдена, а также законом о президентском переходном периоде начать сотрудничество по передачи власти.

"Основываясь на подтверждении администратором Управления общих служб (GSA), мы немедленно приступим к осуществлению плана по оказанию поддержки (команде Байдена - ИФ) в соответствии с уставом, политикой министерства обороны и меморандумом о соглашении между Белым домом и командой Байдена-Харриса", - говорится в размещенном на сайте Пентагона заявлении.

Японский индекс Nikkei 225 растет на 2,5%.

Рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. увеличивается на 1,3%, автомобильной Toyota Motor Corp. - на 1%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 2,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,2%, гонконгский Hang Seng - укрепляется на 0,1%.

Лидером роста на торгах в Гонконге являются акции оператора казино Galaxy Entertainment Group Ltd., которые дорожают на 3,4%. Рыночная стоимость Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) растет на 2,9%. Бумаги оператора связи China Mobile (SPB: CHL) Ltd. прибавляют в цене 1,8%.

Южнокорейский индекс Kospi повышается на 0,5%.

Сводный индекс потребительского доверия в Южной Корее вырос до 97,9 пункта в ноябре по сравнению с 91,6 пункта месяцем ранее. Ноябрьское значение стало максимальным с января.

Котировки акций Samsung Electronics Co. растут на 0,9%. Бумаги автопроизводителя Kia Motors Corp. дешевеют на 0,2%, Hyundai Motor Co. - укрепляются на 0,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 1,26%.

Рыночная стоимость одной из ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group увеличилась на 3,37%, Rio Tinto - на 2,22%.

Нефть продолжает дорожать во вторник на возросшем оптимизме в отношении спроса на энергоносители в связи с успехом сразу нескольких фармацевтических компаний в разработке вакцин от COVID-19.

В понедельник стало известно, что вакцина британской компании AstraZeneca Plc показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и Бразилии. При этом один из испытанных вариантов дозировки дал значительно более высокую эффективность: около 90%.

Американская Pfizer Inc. и немецкая BioNTech еще в пятницу подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК во вторник составляет $46,47 за баррель, что на $0,41 (0,87%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $1,1 (2,5%) - до $46,06 за баррель, что является максимумом с 5 марта.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $43,50 за баррель, что на $0,44 (1,02%) выше уровня предыдущих торгов. В понедельник фьючерсы выросли в цене на $0,64 (1,5%) - до $43,06 за баррель, максимума с 26 августа.

"Цены на нефть имеют все основания прыгать от радости, поскольку вакцина AstraZeneca является важным событием", - отмечает аналитик Axi Стивен Иннес.

"Основная часть развитого мира сможет вакцинировать граждан, находящихся в зоне риска в связи с пандемией COVID-19, уже к весне, и, возможно, полностью вакцинировать население к середине следующего года", - цитирует Иннеса Dow Jones.

Руководитель американской государственной программы по подготовке к вакцинации Монсеф Слауи ранее заявил, что вакцинация в США может начаться уже 11-12 декабря.

Оптимизм, связанный с разработкой вакцин, улучшает настрой трейдеров, несмотря на локдауны, введенные в Европе, а также тот факт, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией в США уже превысило 12 млн, отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING.

Продолжающийся рост заболеваемости в Штатах, вероятно, ограничит активность в День Благодарения (26 ноября), в связи с чем традиционного для этого времени года увеличения спроса на топливо не будет, пишет MarketWatch.

Тем временем, Саудовская Аравия подтвердила появившиеся накануне сообщения об атаке на один из объектов нефтекомпании Saudi Aramco йеменскими хуситами. В результате атаки загорелся нефтяной резервуар на распределительной станции Saudi Aramco, сообщило саудовское Минэнерго.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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