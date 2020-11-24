"ВТБ Капитал" повысил оценку бумаг компаний сектора недвижимости РФ на 15-22%, рекомендации прежние

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"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых девелоперов РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки прогнозная стоимость GDR ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) была повышена на 15% - до $3 за штуку (фаворит аналитиков в секторе), акций ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) - на 22% - до 730 рублей за штуку и GDR Etalon (MOEX: ETLN) - на 20% - до $1,8 за штуку.

Рекомендации для этих бумаг аналитикам были оставлены без изменений: "покупать" для ЛСР и ГК "ПИК", "держать" для Etalon.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена ЛСР - 3 (текущая цена - 2,36), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ПИК (для акций, цены в рублях) - 730 (текущая цена - 600), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Etalon - 1,8 (текущая цена - 1,68), рекомендация - держать.