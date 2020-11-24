Raiffeisenbank снизил оценку GDR Ленты на 9%, сохранив рекомендацию "покупать"

Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Ленты" (MOEX: LNTA) с $5,5 до $5 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Егора Макеева.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

По мнению эксперта, благодаря ожидаемому снижению долговой нагрузки до уровня 1,4х по соотношению чистый долг/EBITDA к концу 2020 года, компании станет доступно больше вариантов для ускорения роста в рамках новой стратегии, презентация которой ожидается 18 марта 2021 года.

"Для целей расчёта прогнозной стоимости бумаг ритейлера мы предположили, что компания продолжит работать в форматах гипермаркетов и супермаркетов, значительно ускорив темпы открытий супермаркетов в 2021 году и далее, а также начнёт платить дивиденды в следующем году. В таком случае среднегодовой темп роста выручки в 2021-2024 годах ожидается на уровне 10%, EBITDA - 5%, чистой прибыли - 6%, а дивидендная доходность будет приближаться к 10%. Что касается возможного содержания новой стратегии, мы считаем, что, помимо увеличения числа открытий магазинов существующих форматов, в первую очередь супермаркетов, компания также может рассмотреть возможность выхода в новые для себя форматы, наиболее привлекательным из которых видятся жесткие дискаунтеры, где "Лента" может стать заметным игроком", - пишет Макеев.

Также аналитик не исключает, что "Лента" может пойти по более рискованному пути M&A, так как долговая нагрузка компании находится на достаточно низком уровне, и на российском рынке существуют возможности для консолидации.

"По нашему мнению, для "Ленты" было бы логично более интенсивно использовать существующую сеть магазинов для развития онлайн-бизнеса, в том числе рассмотреть возможность переоборудования части гипермаркетов в "дарксторы"", - говорится в обзоре Raiffeisenbank.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Ленты", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет $3,38 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $3 за штуку.