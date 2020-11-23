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23 ноября 2020 года 19:56

Рубль вечером развернулся вниз к доллару и продолжает укрепляться к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 23 ноября. Доллар перешел к росту, евро продолжает немного снижаться на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль развернулся вниз к бивалютной корзине в условиях опережающего ослабления в паре с долларом.

Курс доллара США составил 76,45 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 25 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,35 руб./EUR1, подешевев на 2,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 12,5 копейки - до 82,71 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз к доллару и продолжает слабеть к евро на вечерних торгах, отыгрывая динамику валют на глобальном рынке. Доллар перешел к заметному росту к большинству мировых валют, в том числе евро, после выхода предварительных данных по деловой активности в США за ноябрь, которые оказались заметно лучше прогнозов.

Темпы роста деловой активности в США в ноябре ускорились, достигнув самого высокого уровня более чем за 5,5 лет, несмотря на рост случаев заражения коронавирусом и ужесточение ограничений. Об этом свидетельствуют предварительные данные IHS Markit (SPB: INFO), опубликованные в понедельник.

Составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) в ноябре составил 57,9 против 56,3 в октябре. Это указывает на самый быстрый рост активности в частном секторе с марта 2015 года.

Предварительный индекс PMI для сферы услуг в ноябре составил 57,7 против 56,9 в октябре. Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, ожидали, что индекс составит 55,0. PMI для промышленности США вырос до 56,7 пункта при ожидавшемся снижении до 53 пункта с 53,4 пункта.

Напротив, аналогичный показатель для еврозоны снизился до минимального значения за шесть месяцев, что оказалось хуже прогнозов. По предварительным данным исследовательской организации Markit Economics, PMI еврозоны в текущем месяце опустился до 45,1 пункта с 50 пунктов в октябре, аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 45,8 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Показатель активности в сфере услуг еврозоны в текущем месяце упал до 41,3 пункта при прогнозах снижения до 42,5 пункта с 46,9 пункта месяцем ранее. Между тем PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны снизился до 53,6 пункта при ожидавшемся снижении до 53,1 пункта с 54,8 пункта.

Позитивные настроения инвесторов связаны с новостями о вакцине от коронавируса. Вакцина британской фармацевтической компании AstraZeneca от COVID-19 показала среднюю эффективность - 70% - по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и в Бразилии, говорится в пресс-релизе компании, распространенном в понедельник. При этом один из испытанных вариантов дозировки дал значительно более высокую эффективность - около 90%.

По данным ВОЗ, препарат от компании AstraZeneca - одна из 48 вакцин против COVID-19, разработанных в мире, испытания которых на данный момент продолжаются.

Ранее стало известно, что потенциальная вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, во время испытаний продемонстрировала эффективность 95%. В свою очередь компания Moderna объявила, что эффективность разрабатываемой ею вакцины от коронавируса составляет 94,5%.

Появление вакцины от коронавируса COVID-19 позволит американцам увеличить расходы на поездки, рестораны и другие услуги и приведет росту потребительских цен в США, пишет The Wall Street Journal. Ранее руководитель американской государственной программы по подготовке к вакцинации Монсеф Слауи заявил, что вакцинация может начаться уже 11-12 декабря.

Инвесторы на этой неделе также ожидают публикации пересмотренных данных об изменении ВВП США в третьем квартале. Помимо этого, Федеральная резервная система (ФРС) в среду опубликует протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 4-5 ноября.

Нефтяные цены в понедельник повышаются на новостях о нескольких вакцинах от коронавируса COVID-19. Оптимизм, связанный с успехом в разработке вакцин, привел к подъему цен на нефть почти на 20% в ноябре.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в понедельник увеличилась на 1,82% - до $45,78 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 0,9% - до $42,92 за баррель.

Ранее в ходе торгов оба контракта прибавляли в цене более 2%, находясь на максимальном уровне с начала сентября, отмечает Trading Economics. Этому способствовала новость о том, что иммунизация вакциной от коронавируса фармацевтической компании AstraZeneca может начаться в декабре при условии одобрения властей.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, в первый час торгов курс рубля относительно доллара США поднимался до 75,6 руб./$1 благодаря внешнему позитивному фону. "Торговая неделя на глобальном фондовом рынке началась с роста на новостях о скором запуске вакцины от AstraZeneca. Баррель нефти марки Brent в понедельник обновил максимумы с конца лета, поднимавшись выше $46. На наш взгляд, в текущие цены на нефть заложены позитивные ожидания скорого восстановления спроса, чего может не произойти в краткосрочной перспективе. Разворот в нефтяных контрактах может оказать давление на российскую валюту", - подчеркивает Союнов.

"Внешние условия остаются определяющими для российской валюты. Рубль начинает неделю на позитивной ноте вместе с другими валютами развивающихся стран. Поддержка растущего спроса на риск и нефть выше $45 за баррель Brent позволили курсу доллара в первой половине дня снизиться до 75,6 руб./$1. При этом любые новости о возможных задержках внедрения вакцины в сочетании с ростом заболеваемости окажут выраженное давление на рисковые активы. Поэтому перспективы укрепления рубля сейчас выглядят ограниченными", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ уменьшил официальный курс доллара на 24 ноября на 25,2 копейки, до 75,76 руб./$1, и опустил курс евро на 32,96 копейки, до 89,9347 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в понедельник на 22,55 копейки по отношению к пятнице и составил 75,8255 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 19,6 копейки и составил 75,919 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 980,35 млн, из которых $718,672 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 261,678 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 20,96 копейки, до 90,0263 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 14,9 копейки и составил 90,1566 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR587,415 млн, из которых EUR158,476 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR428,939 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 4,43% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,48% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с пятницей - 4,56% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 3 б.п. - до 4,7% и 4,75% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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