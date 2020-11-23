Рынок акций РФ завершил торги распродажами, индексы ушли в "минус" во главе с золотодобытчиками

Москва. 23 ноября. Рынок акций РФ завершил торги распродажами в рамках фиксации прибыли игроками на фоне забуксовавшего общемирового роста, подогретого ранее ожиданиями вакцинации от COVID-19; локомотивом отката выступили акции золотодобывающих компаний, отбросившие индексы МосБиржи и РТС в "минус", хотя еще утром индикаторы обновляли локальные максимумы.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3047,06 пункта (-0,1%, утром индекс превышал 3094 пункта - пик с февраля), индекс РТС - 1256,81 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали смешанную динамику в пределах 5,5%.

Доллар подрос до 76,39 рубля (+0,19 рубля), золото подешевело до $1834,4 за тройскую унцию (-2%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-5,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-4,1%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-2,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "Московской Биржи" (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%).

Онлайн-ритейлер Ozon в понедельник завершает прием заявок в рамках предстоящего IPO. Объем размещения в рамках IPO маркетплейса Ozon планируется увеличить на 10%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом сделки.

Планируется, что Ozon Holdings разместит не 30 млн, а 33 млн американских депозитарных расписок. На 10% увеличивается и размер опциона организаторов - с 4,5 млн ADS до 4,95 млн ADS.

Параллельно на фоне высокого спроса инвесторов повышен и ориентир цены: организаторы сообщили инвесторам, что заявки по цене ниже $30 рискуют остаться неудовлетворенными, тогда как первоначально коридор был заявлен от $22,5 до $27,5 за бумагу. Сумма сделки при размещении по $30 и полной реализации опциона на переподписку уверенно преодолеет отметку $1 млрд и составит около $1,14 млрд.

Подорожали в понедельник акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3% и +0,8% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,2% "префы"), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, среди золотодобытчиков лучше рынка выглядят акции "Селигдара" (MOEX: SELG), которые продолжают уверенный рост, начавшийся в первой половине ноября. "Префы" выросли в понедельник еще на 3,7%, обновив исторический максимум, обыкновенные бумаги (+1,1%, до 49,92 руб.) находятся на некотором расстоянии от исторического пика 54,9 руб. Интерес к акциям можно объяснить ожиданиями дивидендов за 9 месяцев текущего года (2,25 руб. на привилегированную и 2,55 руб. на обыкновенную бумагу), реестр по которым закроется 30 ноября.

С технической точки зрения при положении выше 50 руб. имеет смысл держать обыкновенные акции "Селигдара", но учитывать риски коррекции ввиду положения золота недалеко от поддержки $1850 за унцию. Нарастить позиции с расчетом на движение к историческому максимуму стоит при закреплении выше 52 руб. (лучше на повышенных объемах). В остальном бумагам эмитента скорее нужна передышка от роста, поэтому покупки на текущих уровнях представляются достаточно рискованными.

Нефть дорожает на фоне ослабления доллара и сокращения буровой активности в США на прошлой неделе. Цена Brent стремится в район августовского максимума $46,53 за баррель.

Индексы МосБиржи и РТС к вечеру отступили от утренних максимумов. Рост на западных площадках замедлился, на российском рынке прошла фиксация прибыли, уведя российские индексы в "минус" по итогам дня.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, новую волну оптимизма на биржевых площадках в начале недели вызвала новость об эффективности и безопасности еще одной вакцины от коронавируса. На этот раз положительные результаты представила англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, работающая над препаратом совместно с Оксфордским университетом.

Кроме того, нефть совершила рывок вверх благодаря информации Reuters со ссылкой на йеменских хуситов о том, что они нанесли ракетный удар по распределительной станции нефтегиганта Saudi Aramco в саудовском городе Джидда. К тому же мятежники обещали продолжить подобные обстрелы. Правда, Саудовская Аравия не подтвердила заявление хуситов о данном инциденте. Нефть после обновления 3-месячных вершин к вечеру в понедельник стала планомерно сдавать позиции, отмечает эксперт.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, крупных корпоративных новостей в понедельник не было, но одной из идей дня стало завершение формирования книги заявок на первичное размещение 30 млн ADR Ozon. Позитивные ожидания по IPO подталкивали вверх бумаги АФК "Система".

Общий настрой на глобальных рынках характеризуется не только текущими рисками, но и большими надеждами на будущее. Начало вакцинации в мире станет отправной точкой избавления от коронавируса в качестве экономической проблемы. Соответственно, можно ожидать улучшения спроса на сырьевых рынках. Одновременно с этим будет слабеть американский доллар на фоне агрессивного количественного смягчения ФРС.

Британская AstraZeneca сообщает, что испытания ее вакцины показали эффективность в предотвращении COVID-19 на уровне 70%. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал это блестящим результатом, хотя аналоги из США и РФ обещают более 90% эффективности. Впрочем, AstraZeneca утверждает, что вакцина безопасна для всех возрастных групп. В Европе, как и в РФ, лидировал сектор нефти и газа, поскольку именно сфера потребления топлива оказалась среди наиболее пострадавших в период пандемии. Ожидания скорой вакцинации обеспечивают нефтегазовые акции надеждами на восстановление спроса до прежних объемов.

Фактор вакцинации начинает учитываться в прогнозах по рынку нефти. В британском банке Barclays полагают, что средняя цена Brent в 2021 году составит $53 за баррель. Свои ожидания специалисты банка основывают на влиянии массовой вакцинации и сохранении ограничений на добычу в ОПЕК+. От ОПЕК+, в частности, ждут решения продлить текущие ограничения до конца I квартала. Заявления представителей РФ и Саудовской Аравии, как минимум, говорят о высокой вероятности такого решения, отмечает аналитик.

Тем не менее, российский рынок вечером утратил оптимизм, стремительный рост в последние недели заставляет многих участников торгов проявлять осторожность и фиксировать прибыль, считает Кочетков.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), американские инвесторы пока продолжают игнорировать ухудшение эпидемиологической обстановки в США, где число заболеваний продолжает расти, а власти все большего числа штатов возобновляют ограничения, которые неизбежно скажутся на темпах восстановления экономики.

В начале недели оптимизм рынков вызвали заявления главы Operation Warp Speed Монсефа Слауи о том, что первые жители США будут привиты в декабре, а к маю 2021 года вакцинировано будет 70% населения, что позволит появиться настоящему коллективному иммунитету. Сейчас ожидания, связанные со скорым появлением вакцины, перевешивают негатив от ускоряющегося распространения коронавируса, что поддерживает рост рисковых активов, а нефть на этом фоне поднялась к $46 за баррель.

В США в минувшую пятницу фондовые индексы снизились на 0,4-0,8% на фоне роста числа новых заражений коронавирусом и опасений по поводу восстановления экономики. Давление на рынок в пятницу также оказали разногласия между Минфином США и Федеральной резервной системой (ФРС) по поводу продолжения финансирования ряда программ помощи в период пандемии.

Позитивной новостью стало то, что американская компания Pfizer и немецкая BioNTech в пятницу подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса, и руководитель американской государственной программы по подготовке к вакцинации Монсеф Слауи заявил, что вакцинация может начаться уже 11-12 декабря.

В понедельник преобладала позитивная динамика индексов в Азии (Япония не работает в связи с празднованием Дня благодарности труду, китайский Shanghai Composite вырос на 1,1%, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,1%), растут Европа (индексы DAX, CAC 40 прибавляют 0,4-0,5%, FTSE просел на 0,1%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,4%, превысив 3570 пунктов).

Опубликованные в понедельник статданные указали на падение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) еврозоны в ноябре до минимума за шесть месяцев, что оказалось хуже прогнозов.

По предварительным данным исследовательской организации Markit Economics, PMI еврозоны в текущем месяце опустился до 45,1 пункта с 50 пунктов в октябре, аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 45,8 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics. Показатель активности в сфере услуг еврозоны в текущем месяце упал до 41,3 пункта при прогнозах снижения до 42,5 пункта с 46,9 пункта месяцем ранее.

Между тем PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны снизился до 53,6 пункта при ожидавшемся снижении до 53,1 пункта с 54,8 пункта.

Нефть в понедельник дорожает на ожиданиях, что появление вакцин от COVID-19 позволит взять под контроль пандемию коронавируса; цена Brent превышала утром $46 за баррель, после чего немного сдала назад. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $45,8 за баррель (+1,9% и +1,7% в пятницу), январская цена WTI - $42,94 за баррель (+1,2% и +1,2% в пятницу).

Оптимизм, связанный с успехом в разработке вакцин, привел к подъему цен на нефть почти на 20% в ноябре.

При этом трейдеры упускают из вида то, что заболеваемость по всему миру продолжает расти и власти многих государств вынуждены вводить новые карантинные меры, пишет Bloomberg. Количество новых случаев COVID-19 в США в ноябре почти на 110 тыс. в день выше, чем в предыдущем месяце.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции "Распадской" (MOEX: RASP) (-3,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,1%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-3%), бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-2,7%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (-2,5%).

ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-0,3%) (Красноярск, входит в группу "Россети") в январе-сентябре 2020 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 326,1 млн рублей, что в 4 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года, говорится в финотчетности компании. При этом выручка снизилась на 0,6% - до 42,9 млрд рублей.

"МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-0,2%) за 9 месяцев сократила чистую прибыль по МСФО на 66%, до 755,8 млн руб. Выручка за этот период снизилась на 21,6% и составила 63,85 млрд рублей.

Выросли акции ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (MOEX: RTGZ) (+23,5%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+14,2%), банка "Санкт-Петербург" (+3,1%), "Бест эффортс банка" (MOEX: ALBK) (+2,8%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+2,3%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+2,2%).

"МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (+0,9%) за 9 месяцев снизила чистую прибыль по МСФО на 60%, до 300 млн руб. Выручка сократилась на 2%, до 34,653 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 88,63 млрд рублей (из них 16,97 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,14 млрд рублей - на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 6,93 млрд рублей - на акции "Газпрома").