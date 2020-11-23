Цены евробондов РФ в понедельник почти не меняются, как и UST

Москва. 23 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник вечером демонстрируют слабую разнонаправленную динамику, как и американские казначейские обязательства (US Treasuries), которые практически не меняются в цене. Это в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего дня.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась всего на 1 базисный пункт по отношению к закрытию 20 ноября и составила 116,06% от номинала, что соответствует доходности 1,82% годовых (увеличение на 0,4 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК опустилась также на 1 базисный пункт относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,84% от номинала (доходность поднялась на 0,7 пункта и составила 0,11% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 1,1 пункта и составил 170,6 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году увеличились по отношению к пятнице на 10 базисных пунктов - до 142,02% от номинала (доходность опустилась на 0,5 базисного пункта и составила 3,25% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 6,5 базисного пункта - до 137,07% от номинала (доходность опустилась на 0,3 пункта и составила 3,21% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 5,3 базисного пункта - до 115,49% от номинала, что соответствует доходности 1,78% годовых (повышение на 0,8 пункта к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году подешевели на 1,6 базисного пункта, до 109,95% от номинала (доходность увеличилась на 0,2 пункта - до 1,26% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился по сравнению с предыдущим закрытием и составил 136,15% от номинала (доходность также не изменилась по сравнению с пятницей и составила 3,22% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в цене на 1,3 базисного пункта, до 113,59% от номинала (доходность выросла на 0,2 пункта - до 2,03% годовых).

"Новости об эффективности вакцин сразу несколькими фармацевтическими компаниями и котировки нефти выше $45 за баррель марки Brent подтолкнули инвесторов к покупкам бумаг на всех развивающихся рынках, в том числе и в России, в первой половине дня. Российские государственные еврооблигации находились по преимуществу в "зеленой" зоне - их цены подрастали, а доходности опускались примерно на 3-4 базисных пункта. Инвесторы аккуратно заходили в бумаги на фоне все еще сохраняющейся неопределенности в отношении второй волны COVID-19, а также перед публикацией предварительных данных индекса деловой активности в США за ноябрь, которая состоялась в 17:45 МСК. Тем не менее, на рынках присутствует ощущение некоторой победы над вирусом в преддверии праздничного сезона покупок, стартующего сразу после Дня благодарения в четверг", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.