Курс рубля на этой неделе может укрепиться до 75,0-75,5 руб./$1 - Газпромбанк

Курс рубля на этой неделе может укрепиться до 75,0-75,5 руб./$1, отмечается в комментарии Газпромбанка.

"Поддержку рублю на этой неделе окажет налоговый период. 25 ноября – уплата НДПИ, 30 ноября – налог на прибыль. По нашей оценке, продажа валюты экспортерами на этой неделе может составить ~3,0 млрд долл., что чуть выше уровня предыдущего месяца и сопоставимо с месячным поступлением валюты по текущему счету. На этом фоне курс рубля на этой неделе может укрепиться до 75,0-75,5 руб./долл. Негативное влияние на рубль могут оказать новости о пандемии коронавируса. Кроме того, важными для рынков будут публикации протоколов заседаний ФРС и ЕЦБ", - пишут аналитики Газпромбанка.