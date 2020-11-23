"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Cummins

Аналитики "ФИНАМа" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Cummins с целевым ориентиром $253 за штуку на декабрь 2021г, что эквивалентно 10%-ному потенциалу роста от текущих уровней, говорится в комментарии инвесткомпании.

Американский производитель дизельных двигателей для тягачей, автобусов, бронетехники и самоходных судов Cummins представил финансовые результаты за третий квартал, в соответствии с которыми чистая прибыль составила $501 млн или $3,36 на бумагу по сравнению с $622 млн или $3,97 на акцию годом ранее, превысив усредненный прогноз аналитиков в $2,42 в расчете на одну бумагу.

Выручка компании за отчетный период сократилась на 11,3% г/г до $5,12 млрд, что оказалось лучше рыночных ожиданий в $4,51 млрд, при этом продажи в Северной Америке снизились на 18% г/г., отмечается в комментарии "ФИНАМа".

"Доходы подразделения по производству двигателей уменьшились на 13% г/г до $2,1 млрд против консенсус-прогноза в $1,71 млрд; выручка дивизиона по производству энергетического оборудования сократилась на 13% г/г и составила $981 млн, тогда как аналитики ожидали показатель на уровне $794,5 млн; доходы сегмента по производству комплектующих снизились на 14% г/г до $1,7 млрд, превзойдя аналитический прогноз в 1,24 млрд; выручка подразделения дистрибуции уменьшилась на 14% г/г и составила $1,7 млрд, немного не дотянув до прогноза в $1,75 млрд", - указывает аналитик инвесткомпании Наталия Пырьева.

По оценкам компании, выручка в четвертом квартале будет соответствовать уровням третьего квартала и ожидается выше консенсус-прогноза в $4,77 млрд. Кроме того, руководство компании объявило об увеличении квартальных дивидендов с $1,311 до $1,35 на акцию.