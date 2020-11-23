Шансы на новогоднее ралли остаются высокими - Альфа-банк

Шансы на новогоднее ралли остаются высокими, но уже с конца декабря инвесторы, возможно, будут готовиться к коррекции на рынке, отмечается в обзоре Альфа-банка.

По мнению главного экономиста банка Наталии Орловой, внимание рынка в ближайшие два месяца будет приковано к двум датам. 5 января в Джорджии пройдет второй тур выборов в Сенат, эти выборы будут иметь краеугольное значение для конфигурации политического расклада в США – либо в результате этих выборов Сенат будет с небольшим перевесом контролироваться республиканцами (52 голоса против 48), либо расклад будет 50 на 50, что по факту даст большие полномочия демократам.

"Пока рынок рассчитывает на первый вариант и на этом основании полагает, что Д.Байдену не удастся провести через Конгресс решение о повышении налоговой нагрузки на компании; это ожидание также косвенно поддерживает позитивный настрой рынков. В случае победы демократов в Джорджии, скорее всего, нужно будет готовиться к коррекции", - считает Орлова.

Второй важной датой является 20 января – момент, когда новый президент должен занять Белый дом, а Д.Трамп должен признать свое поражение. Хотя эта дата представляется менее важной, чем 5 января, некоторый рост обеспокоенности может наблюдаться по мере приближения этого момента, полагает эксперт Альфа-банка. С другой стороны, растут шансы на принятие пакета мер поддержки уже до начала года – речь идет о пакете мер на $1 трлн, который может быть одобрен Конгрессом до передачи полномочий новому президенту. "Одобрение пакета мер может быть ускорено в случае назначения Д.Йеллен на пост министра финансов; анонс ее кандидатуры ожидается в районе 26 ноября и, учитывая недавнее ее высказывание в пользу более активного бюджетного стимулирования экономики, такое назначение может быть позитивно воспринято рынками. Поэтому на данный момент шансы на новогоднее ралли выглядят высокими, но уже с конца декабря инвесторы возможно будут готовиться к коррекции на рынке", - пишет Орлова.

При этом, сейчас на рынке происходит ротация активов из высокотехнологических акций (индекс FANG+) в стандартные активы – это, по мнению эксперта банка, связано с тем, что на фоне новостей о вакцине инвесторы стали скупать по-прежнему дешевые акции компаний сырьевого и авиационного секторов, в то время как потенциал роста в технологических компаниях сейчас оценивается как ограниченный.