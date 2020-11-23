Новости о вакцинах продолжат обеспечивать бычий тренд на фондовом рынке - ITI Capital

Новости о вакцинах продолжат обеспечивать бычий тренд на фондовом рынке, отмечается в обзоре ITI Capital. По мнению аналитиков инвесткомпании, ралли в основном обусловлено ожиданиями выпуска вакцин Pfizer-Biotech, Moderna и другими компаниями.

"Ведущие производители мРНК-вакцин могут получить разрешение американского регулятора на использование препаратов уже к середине/концу декабря, т.е. более 300 млн доз каждой из произведенных вакцин могут быть доступны к концу года. Очевидно, что эти события будут задавать динамику на рынке, поэтому коррекция будет очень короткой и технической", - указывают эксперты ITI Capital.

Несмотря на то, что предстоит очень короткая неделя (три торговых дня, День Благодарения в четверг и короткий день в пятницу), аналитики рекомендуют увеличить вложения в акции нефтегазовых компаний, авиатранспорт и банковский сектор.

"Нефтегазовые акции остаются главным аутсайдером в текущей ротации, торгуясь в среднем на 30% ниже спотовых уровней, когда Brent стоил $45-46/барр., как сейчас. Например, Exxon Mobil стоил на 30% дороже, т.е. $52, 6 марта, когда нефть Brent стоила около 46/барр.

Разрыв между динамикой акций и стоимостью базового актива является наиболее заметным именно на мировом нефтегазовом рынке. На рынке производителей газа, в частности Eni, "Газпрома" и других, наблюдается аналогичная ситуация", - пишут эксперты.

Разрыв между динамикой акций и базового актива достиг максимума среди закредитованных компаний, в частности Occidental Petroleum, Apache и т.д., и выглядит справедливым среди наименее закредитованных компаний, в частности, Chevron, ConocoPhillips, Concho Resources и др., отмечается в обзоре ITI Capital.

"Этот разрыв в динамике акций отстающих компаний будет сокращаться, что уже происходит в банковском секторе который всего на 5% ниже "доковидных" уровней", - прогнозируют эксперты инвесткомпании.