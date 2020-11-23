Рубль днем укрепляется к доллару и евро благодаря увеличению спроса на рисковые активы

Москва. 23 ноября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря усилению интереса инвесторов к риску и дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 75,92 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 28,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,35 руб./EUR1, подешевев на 2,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 16,78 копейки - до 82,41 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ уменьшил официальный курс доллара на 24 ноября на 25,2 копейки, до 75,76 руб./$1, и опустил курс евро на 32,96 копейки, до 89,9347 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на дневных торгах на позитивных сигналах с внешних рынков и дорожающей нефти. Оптимизм инвесторов, в частности, связан с новостями о вакцине от коронавируса.

Вакцина британской фармацевтической компании AstraZeneca от COVID-19 показала среднюю эффективность - 70% - по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и в Бразилии, говорится в пресс-релизе компании, распространенном в понедельник. При этом один из испытанных вариантов дозировки дал значительно более высокую эффективность - около 90%.

По данным ВОЗ, препарат от компании AstraZeneca - одна из 48 вакцин против COVID-19, разработанных в мире, испытания которых на данный момент продолжаются.

Ранее стало известно, что потенциальная вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, во время испытаний продемонстрировала эффективность 95%. В свою очередь компания Moderna объявила, что эффективность разрабатываемой ею вакцины от коронавируса составляет 94,5%.

Появление вакцины от коронавируса COVID-19 позволит американцам увеличить расходы на поездки, рестораны и другие услуги и приведет росту потребительских цен в США, пишет The Wall Street Journal. Ранее руководитель американской государственной программы по подготовке к вакцинации Монсеф Слауи заявил, что вакцинация может начаться уже 11-12 декабря.

Тенденция к росту потребительских цен будет отличаться от наблюдавшегося в последние 10 лет низкого уровня инфляции, который редко достигал целевого уровня Федеральной резервной системы (ФРС) в 2%, несмотря на сильную экономику и низкую безработицу. Это также станет проверкой новой политики Федрезерва, которая заключается в достижении инфляции немного выше 2% после периодов, когда она долгое время была ниже 2%.

Индекс потребительских цен PCE, за которым следит ФРС, в сентябре вырос на 1,4% в годовом выражении.

Экономисты ожидают, что в среднесрочной перспективе инфляция в годовом выражении ускорится на один-два месяца следующей весной, что связано с резким падением цен в марте и апреле текущего года на фоне первой волны пандемии. Эта тенденция ослабнет летом, и ФРС, скорее всего, не отреагирует на временный скачок инфляции.

Инвесторы на этой неделе также ожидают публикации пересмотренных данных об изменении ВВП США в третьем квартале. Помимо этого, Федеральная резервная система (ФРС) в среду опубликует протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 4-5 ноября.

Нефтяные цены в понедельник повышаются на новостях о нескольких вакцинах от коронавируса COVID-19. Оптимизм, связанный с успехом в разработке вакцин, привел к подъему цен на нефть почти на 20% в ноябре.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в понедельник увеличилась на 1,09% - до $45,45 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 0,9% - до $42,8 за баррель.

Ранее в ходе торгов оба контракта прибавляли в цене более 2%, находясь на максимальном уровне с начала сентября, отмечает Trading Economics. Этому способствовала новость о том, что иммунизация вакциной от коронавируса фармацевтической компании AstraZeneca может начаться в декабре при условии одобрения властей.

"Внешние условия остаются определяющими для российской валюты. Рубль начинает неделю на позитивной ноте вместе с другими валютами развивающихся стран. Поддержка растущего спроса на риск и нефть выше $45 за баррель Brent позволили курсу доллара в первой половине дня снизиться до 75,6 руб./$1. При этом любые новости о возможных задержках внедрения вакцины в сочетании с ростом заболеваемости окажут выраженное давление на рисковые активы. Поэтому перспективы укрепления рубля сейчас выглядят ограниченными", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Днем российская валюта котируется чуть дороже, чем в пятницу вечером, нефть продолжает дорожать, на рынках наблюдается умеренный оптимизм. С одной стороны, инвесторов обнадеживают признаки стабилизации эпидемической ситуации в Европе, где в отдельных странах вторая волна явно идет на спад. С другой стороны, в США, где признаков стабилизации пока нет, планируется в течение трех недель начать вакцинацию. При этом участников рынка также обнадеживают более радужные перспективы дополнительного стимулирования американской экономики. В частности, Федрезерв США согласился вернуть Минфину средства на сумму более $400 млрд, которые можно будет направить на финансирование стимулирующих мер (ранее предполагалось, что они будут использованы для покрытия возможных убытков по программам рефинансирования ФРС, которые почти не пользовались спросом)", - полагают аналитики Sberbank Investment Research.

"В понедельник доллар снижается к большинству основных мировых валют, отражая усиление глобального аппетита инвесторов к риску после новостей о возможном старте вакцинации населения в США от коронавируса уже в первой половине декабря. (. . .) Общее усиление аппетита к риску на глобальных площадках выражалось в том числе и в активном росте нефтяных котировок (+2% к середине дня по марке Brent, торговавшейся вблизи максимума с начала сентября текущего года), что оказывало еще более заметную поддержку отечественной валюте. Кроме того, в середине недели на внутреннем рынке пройдут основные налоговые платежи. Текущая коррекция доллара на глобальных площадках представляет подходящие условия для продажи валюты экспортерами на локальном рынке", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 4,43% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,48% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с пятницей - 4,56% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 3 б.п. - до 4,7% и 4,75% годовых соответственно.