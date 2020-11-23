Goldman Sachs поднял оценку ADR Газпром нефти на 5%, сохранив рекомендацию "держать"

Goldman Sachs повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) с $21 до $22 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Аналитики обновили модель оценки компании с учетом ее финансовых показателей за третий квартал 2020 года, повысив свой прогноз по EBITDA "Газпром нефти" для 2020 и 2021 годов на 5% и 1% соответственно.

Рекомендация "держать" для бумаг компании была оставлена без изменений.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Газпром нефти", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет $21,42 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $20,9 за штуку.