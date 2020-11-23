Акции Moderna пока еще сохраняют спекулятивный потенциал роста - "Фридом Финанс"

Акции Moderna сохраняют спекулятивный потенциал роста, однако разворот в сторону падения возможен в любой момент, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

Как сообщается в нем, в понедельник Moderna поставила очередной исторический рекорд стоимости, достигнув отметки $102 за акцию и $40,3 млрд капитализации. "Это может стать сигналом для инвесторов о выходе из бумаг. Но также есть вероятность сохранения ралли: еще не ясно, что с объемами закупок вакцины от COVID-19 по странам, не входящим в ЕС", - отмечает аналитик Валерий Емельянов.

Специалист "Фридом Финанс" не исключает, что дополнительный "разогрев" котировкам дадут новости о замедлении поставок у конкурентов. "В этом случае акции Moderna могут набрать еще порядка 10-15% и пробить уровень $115 за штуку. Стоит оговориться, что ставка на этот сценарий несет повышенные риски. Потенциал снижения акций Moderna выше, чем потенциал роста: акции способны до конца года вернуться ниже планки $80 (уход вниз на 20% от текущих значений), где они торговались большую часть этого года", - указывает Емельянов.