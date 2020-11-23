Рубль сохраняет потенциал для укрепления - "Открытие Брокер"

Рубль сохраняет потенциал для укрепления к основным мировым валютам, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

"Рубль в понедельник укреплялся в рамках глобальной тенденции. И если судить по рублёвой цене барреля Brent, то у рубля сохраняется потенциал для укрепления. Впрочем, этому также будет способствовать период налоговых платежей", - отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Общий настрой на глобальных рынках характеризуется текущими рисками, но и большими надеждами на будущее, обращает внимание эксперт компании. "Начало вакцинации в мире станет отправной точкой избавления от коронавируса в качестве экономической проблемы. Соответственно, можно ожидать улучшения спроса на сырьевых рынках. Одновременно с этим будет слабеть американский доллар на фоне агрессивного количественного смягчения ФРС. Однако задачей текущей недели является закрепление на значениях ниже 76 руб./$1 и 90 руб./EUR1", - пишет Кочетков.