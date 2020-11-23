Среднесрочные корпоративные облигации представляют на текущий момент наибольший интерес - Сбер Управление Активами

Среднесрочные корпоративные облигации представляют на текущий момент наибольший интерес, говорится в комментарии директора по инвестициям Сбер Управление Активами Рената Малина.

"На рублевом долговом рынке ставки вернулись к уровням близким к справедливым при текущей рыночной конъюнктуре. Дальнейшего существенного роста котировок ОФЗ ждать не стоит, - считает Малин. - В этой связи наиболее интересно сейчас выглядят среднесрочные корпоративные облигации, которые предлагают интересную премию к ставкам по ОФЗ, депозитам и инфляции при умеренном рыночном риске".