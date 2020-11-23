Целевой краткосрочный диапазон рубля составляет 75-76,5 руб./$1 - Сбер Управление Активами

Целевой краткосрочный диапазон курса рубля составляет 75-76,5 руб./$1, говорится в комментарии директора по инвестициям Сбер Управление Активами Рената Малина.

"Более сильная динамика российской валюты (по сравнению с другими валютами развивающихся стран) на прошлой неделе была в частности вызвана ростом котировок нефти марки Brent на 5% за неделю. Дальнейшая динамика рубля будет также во многом определяться общим отношением инвесторов к активам из развивающихся стран и динамикой сырьевых товаров, - отмечает Малин. - Целевой краткосрочный диапазон курса рубля - 75-76,5 руб./$1. В случае улучшения рыночных настроений вероятно укрепление российской валюты ниже данного диапазона".