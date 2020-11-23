BCS представил топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю

BCS представил топ-5 рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли NVidia, Cisco Systems, Pioneer Natural Resources, Alibaba, JPMorgan Chase, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Мы включаем в топ-5 этой недели NVidia - крупнейшего производителя видеокарт. Результаты за прошедший финансовый квартал превысили консенсус-прогноз: продажи и прибыль продемонстрировали двузначные темпы роста. Очередной чрезвычайно успешный квартал показал сильные позиции компании в области центров обработки данных и видеоигр. Кроме того, по сравнению с предыдущим кварталом улучшилась ситуация в двух сильно пострадавших от пандемии отраслях - профессиональной визуализации и автомобилестроении", - отмечают аналитики BCS.

Новый фаворит в рейтинге — Cisco Systems. "Один из ключевых игроков на рынке сетевого оборудования показал результаты за финансовый I квартал 2021 г., которые превзошли консенсус-прогнозы, - указывают эксперты инвесткомпании. - Выручка снизилась на 9% г/г, а скорректированная не-GAAP EPS упала на 10% г/г. Новый финансовый директор перешел в Cisco из отрасли разработки программного обеспечения, что согласуется со сменой направленности в ассортименте продукции и наборе решений компании".

Остается в числе лидеров Pioneer Natural Resources. По мнению аналитиков, сделка о покупке Parsley Energy предоставит Pioneer доступ к дополнительным активам и позволит еще больше диверсифицировать ее деятельность.

Удерживает позиции Alibaba, крупнейший онлайн-ритэйлер в Китае. Количество клиентов онлайн-платформ Alibaba продолжает увеличиваться, несмотря на то, что китайские оффлайн-магазины возобновили работу.

"Сохраняем в топ-5 JPMorgan Chase. Крупнейший банк в США резко снизил резервы на возможные потери в III квартале — как по сравнению с предыдущим кварталом, так и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - заключают эксперты BCS.