Торги американскими акциями на Мосбирже и Санкт-Петербургской бирже не будут проводиться в четверг - BCS Express

Торги акциями на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) и бирже Nasdaq, а также американскими акциями на Московской и Санкт-Петербургской биржах не будут проводиться в четверг, 26 ноября, в связи с выходным днем в США (День благодарения), сообщается в комментарии BCS Express.

Торги на CME фьючерсами на товары и индексы будут проходить до 21:00 по московскому времени.

27 ноября на NYSE и Nasdaq будет раннее закрытие (21:00 по московскому времени). На Санкт-Петербургской бирже пройдет раннее завершение торгов по группе инструментов "иностранные ценные бумаги".