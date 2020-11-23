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23 ноября 2020 года 14:00
Риск повышения инфляции дает золоту поддержку в среднесрочной перспективе - Saxo Bank
Риск повышения инфляции дает золоту поддержку в среднесрочной перспективе, отмечается в комментарии Saxo Bank. По мнению главы отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Оле Хансена, еще одним важным фактором для сырьевого рынка вообще и драгоценных металлов в частности остается обратная корреляция с долларом США. Аналитики в крупнейших банках предсказывают, по сведениям Financial Times, что если общедоступная прививка от COVID-19 приведет к восстановлению экономики в 2021 году, то доллар может упасть на 20%, указывает Хансен. Хотя краткосрочные технические трейдеры могут переходить к продаже на пробое ниже 1850 долл. США за унцию, инвесторы с большим горизонтом, по мнению эксперта Saxo Bank, скорее, воспользуются возможностью покупки на низких уровнях. "Золото продолжает терять динамику после сообщений о потенциальной эффективности некоторых вакцин против пока еще не поставленного под контроль COVID-19, - отмечает аналитик банка. - В результате начался некоторый исход золота из биржевых индексных фондов (ETF): общий объем держаний снизился на 1,75 млн унций и составил 109,3 млн унций - минимум за два с половиной месяца. Хотя эти изменения повышают риск глубокой коррекции, стоит помнить, что действия ETF чаще отстают от изменения цен, чем опережают его. Как мы уже подчеркивали, вакцина может уничтожить вирус, но не устранит долговую гору, накопленную за этот год. От центробанков ожидается сохранение сверхмягкой монетарной политики, которая может повысить риск роста инфляции в случае слишком позднего реагирования на восстановление экономики".
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23 ноября 2020 года 19:56
Рубль вечером развернулся вниз к доллару и продолжает укрепляться к евро вслед за их динамикой на Forex
Москва. 23 ноября. Доллар перешел к росту, евро продолжает немного снижаться на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль развернулся вниз к бивалютной корзине в условиях опережающего ослабления в паре с долларом. читать дальше
.23 ноября 2020 года 19:36
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.23 ноября 2020 года 19:29
Москва. 23 ноября. Рынок акций РФ завершил торги распродажами в рамках фиксации прибыли игроками на фоне забуксовавшего общемирового роста, подогретого ранее ожиданиями вакцинации от COVID-19; локомотивом отката выступили акции золотодобывающих компаний, отбросившие индексы МосБиржи и РТС в "минус", хотя еще утром индикаторы обновляли локальные максимумы. читать дальше
.23 ноября 2020 года 19:18
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.23 ноября 2020 года 19:15
Москва. 23 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник вечером демонстрируют слабую разнонаправленную динамику, как и американские казначейские обязательства (US Treasuries), которые практически не меняются в цене. Это в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего дня. читать дальше
.23 ноября 2020 года 19:11
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.23 ноября 2020 года 18:54
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.23 ноября 2020 года 18:42
Новости о вакцинах продолжат обеспечивать бычий тренд на фондовом рынке, отмечается в обзоре ITI Capital. По мнению аналитиков инвесткомпании, ралли в основном обусловлено ожиданиями выпуска вакцин Pfizer-Biotech, Moderna и другими компаниями. "Ведущие производители мРНК-вакцин могут получить... читать дальше
.23 ноября 2020 года 18:20
Шансы на новогоднее ралли остаются высокими, но уже с конца декабря инвесторы, возможно, будут готовиться к коррекции на рынке, отмечается в обзоре Альфа-банка. По мнению главного экономиста банка Наталии Орловой, внимание рынка в ближайшие два месяца будет приковано к двум датам. 5 января в... читать дальше
.23 ноября 2020 года 17:55
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.23 ноября 2020 года 17:45
Sberbank CIB начал покрытие "Совкомфлота" (MOEX: FLOT), сообщается в аналитических материалах Sberbank CIB. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками, составляет 127 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать". По данным информационно-аналитического... читать дальше
.23 ноября 2020 года 17:31
BCS Express представил топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "Московская биржа", Сбербанк, АФК "Система", "ФосАгро" и "НЛМК", говорится в комментарии инвесткомпании. "Новичок в топ-5 на этой неделе - "Московская Биржа" - управляет... читать дальше
.23 ноября 2020 года 17:17
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.23 ноября 2020 года 16:56
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.23 ноября 2020 года 16:27
Рубль сохраняет потенциал для укрепления к основным мировым валютам, говорится в комментарии "Открытие Брокер". "Рубль в понедельник укреплялся в рамках глобальной тенденции. И если судить по рублёвой цене барреля Brent, то у рубля сохраняется потенциал для укрепления. Впрочем, этому также будет... читать дальше
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