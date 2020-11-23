.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Ребалансировка инвестпортфелей приведет к оттоку $300 млрд с фондового рынка до конца года - JPMorgan
.
23 ноября 2020 года 13:09
Ребалансировка инвестпортфелей приведет к оттоку $300 млрд с фондового рынка до конца года - JPMorgan
Ребалансировка портфелей инвесторами может привести к оттоку порядка $300 млрд с глобального фондового рынка до конца текущего года, прогнозируют эксперты JPMorgan Chase & Co. Некоторым из крупных инвесторов, вероятно, потребуется перевести деньги в облигации из акций после существенного подъема фондового рынка в этом месяце, говорится в обзоре группы аналитиков JPMorgan во главе с Николаосом Панигиртзоглу. Среди инвесторов, которые столкнутся с такой необходимостью, - сбалансированные взаимные фонды, обязанные поддерживать соотношение между акциями и облигациями в портфеле, например, 60% на 40%, а также американские пенсионные фонды и такие крупные инвесторы, как Norges Bank, управляющий фондом национального благосостояния Норвегии, и государственный пенсионный фонд Японии (GPIF). "Мы видим уязвимость фондовых рынков в ближайшей перспективе в связи с тем, что сбалансированным взаимным фондам - сектору объемом $7 трлн, придется продать акции на $160 млрд по всему миру, чтобы вернуться к цели аллокации активов 60/40 либо до конца ноября, либо, в крайнем случае, до конца декабря", - говорится в обзоре JPMorgan. В случае, если фондовый рынок продолжит расти в декабре, инвесторам может потребоваться продать акции еще на $150 млрд до конца месяца, причем здесь важную роль сыграют пенсионные фонды, которые обычно проводят ребалансировку портфелей на ежеквартальной основе, отмечают в JPMorgan. Индекс глобального фондового рынка MSCI достиг рекордного уровня 16 ноября. С начала ноября индикатор вырос более чем на 10% благодаря информации об успехе ряда компаний в разработке вакцин от COVID-19, а также ослабления напряженности, связанной с президентскими выборами в США, сообщило агентство Bloomberg.
.
23 ноября 2020 года 19:56
Рубль вечером развернулся вниз к доллару и продолжает укрепляться к евро вслед за их динамикой на Forex
Москва. 23 ноября. Доллар перешел к росту, евро продолжает немного снижаться на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль развернулся вниз к бивалютной корзине в условиях опережающего ослабления в паре с долларом. читать дальше
.23 ноября 2020 года 19:36
"Совкомфлот" (MOEX: FLOT) сохраняет планы по консолидации входящего в группу ПАО "Новороссийское морское пароходство" (MOEX: NOMP) ("Новошип"), говорится в аналитическом материале "ВТБ Мои Инвестиции" по итогам встречи с компанией. По мнению "ВТБ Мои Инвестиции", ожидается улучшение кредитного... читать дальше
.23 ноября 2020 года 19:29
Москва. 23 ноября. Рынок акций РФ завершил торги распродажами в рамках фиксации прибыли игроками на фоне забуксовавшего общемирового роста, подогретого ранее ожиданиями вакцинации от COVID-19; локомотивом отката выступили акции золотодобывающих компаний, отбросившие индексы МосБиржи и РТС в "минус", хотя еще утром индикаторы обновляли локальные максимумы. читать дальше
.23 ноября 2020 года 19:18
"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых девелоперов РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки прогнозная стоимость GDR ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) была повышена на 15% - до $3 за штуку (фаворит аналитиков в... читать дальше
.23 ноября 2020 года 19:15
Москва. 23 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник вечером демонстрируют слабую разнонаправленную динамику, как и американские казначейские обязательства (US Treasuries), которые практически не меняются в цене. Это в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего дня. читать дальше
.23 ноября 2020 года 19:11
Аналитики "ФИНАМа" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Cummins с целевым ориентиром $253 за штуку на декабрь 2021г, что эквивалентно 10%-ному потенциалу роста от текущих уровней, говорится в комментарии инвесткомпании. Американский производитель дизельных двигателей для тягачей,... читать дальше
.23 ноября 2020 года 18:54
Курс рубля на этой неделе может укрепиться до 75,0-75,5 руб./$1, отмечается в комментарии Газпромбанка. "Поддержку рублю на этой неделе окажет налоговый период. 25 ноября – уплата НДПИ, 30 ноября – налог на прибыль. По нашей оценке, продажа валюты экспортерами на этой неделе может составить... читать дальше
.23 ноября 2020 года 18:42
Новости о вакцинах продолжат обеспечивать бычий тренд на фондовом рынке, отмечается в обзоре ITI Capital. По мнению аналитиков инвесткомпании, ралли в основном обусловлено ожиданиями выпуска вакцин Pfizer-Biotech, Moderna и другими компаниями. "Ведущие производители мРНК-вакцин могут получить... читать дальше
.23 ноября 2020 года 18:20
Шансы на новогоднее ралли остаются высокими, но уже с конца декабря инвесторы, возможно, будут готовиться к коррекции на рынке, отмечается в обзоре Альфа-банка. По мнению главного экономиста банка Наталии Орловой, внимание рынка в ближайшие два месяца будет приковано к двум датам. 5 января в... читать дальше
.23 ноября 2020 года 17:55
BCS Global Markets (BCS GM) понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) с 90 рублей до 85 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. Между тем рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была повышена с "держать" до... читать дальше
.23 ноября 2020 года 17:45
Sberbank CIB начал покрытие "Совкомфлота" (MOEX: FLOT), сообщается в аналитических материалах Sberbank CIB. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками, составляет 127 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать". По данным информационно-аналитического... читать дальше
.23 ноября 2020 года 17:31
BCS Express представил топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "Московская биржа", Сбербанк, АФК "Система", "ФосАгро" и "НЛМК", говорится в комментарии инвесткомпании. "Новичок в топ-5 на этой неделе - "Московская Биржа" - управляет... читать дальше
.23 ноября 2020 года 17:17
Goldman Sachs повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) с $21 до $22 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Аналитики обновили модель оценки компании с учетом ее финансовых показателей за третий квартал 2020 года, повысив свой прогноз... читать дальше
.23 ноября 2020 года 16:56
Акции Moderna сохраняют спекулятивный потенциал роста, однако разворот в сторону падения возможен в любой момент, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Как сообщается в нем, в понедельник Moderna поставила очередной исторический рекорд стоимости, достигнув отметки $102 за акцию и $40,3 млрд... читать дальше
.23 ноября 2020 года 16:27
Рубль сохраняет потенциал для укрепления к основным мировым валютам, говорится в комментарии "Открытие Брокер". "Рубль в понедельник укреплялся в рамках глобальной тенденции. И если судить по рублёвой цене барреля Brent, то у рубля сохраняется потенциал для укрепления. Впрочем, этому также будет... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.