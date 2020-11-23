Ребалансировка инвестпортфелей приведет к оттоку $300 млрд с фондового рынка до конца года - JPMorgan

Ребалансировка портфелей инвесторами может привести к оттоку порядка $300 млрд с глобального фондового рынка до конца текущего года, прогнозируют эксперты JPMorgan Chase & Co.

Некоторым из крупных инвесторов, вероятно, потребуется перевести деньги в облигации из акций после существенного подъема фондового рынка в этом месяце, говорится в обзоре группы аналитиков JPMorgan во главе с Николаосом Панигиртзоглу.

Среди инвесторов, которые столкнутся с такой необходимостью, - сбалансированные взаимные фонды, обязанные поддерживать соотношение между акциями и облигациями в портфеле, например, 60% на 40%, а также американские пенсионные фонды и такие крупные инвесторы, как Norges Bank, управляющий фондом национального благосостояния Норвегии, и государственный пенсионный фонд Японии (GPIF).

"Мы видим уязвимость фондовых рынков в ближайшей перспективе в связи с тем, что сбалансированным взаимным фондам - сектору объемом $7 трлн, придется продать акции на $160 млрд по всему миру, чтобы вернуться к цели аллокации активов 60/40 либо до конца ноября, либо, в крайнем случае, до конца декабря", - говорится в обзоре JPMorgan.

В случае, если фондовый рынок продолжит расти в декабре, инвесторам может потребоваться продать акции еще на $150 млрд до конца месяца, причем здесь важную роль сыграют пенсионные фонды, которые обычно проводят ребалансировку портфелей на ежеквартальной основе, отмечают в JPMorgan.

Индекс глобального фондового рынка MSCI достиг рекордного уровня 16 ноября. С начала ноября индикатор вырос более чем на 10% благодаря информации об успехе ряда компаний в разработке вакцин от COVID-19, а также ослабления напряженности, связанной с президентскими выборами в США, сообщило агентство Bloomberg.