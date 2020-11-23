Возможно снижение цен на золото весной 2021 года - BCS GM

Цены на золото, возможно, пойдут вниз весной 2021 года, но сильного снижения не ожидается, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

"Хотя в ближайшие 1-2 месяца ситуация в глобальной экономике и на мировых рынках останется непростой, согласно нашему базовому сценарию, уже с февраля-марта 2021 г. рынки начнут активно позиционироваться под пост-пандемический рост. Это может сопровождаться существенным усилением спроса на риск, - указывают специалисты BCS GM. - В итоге мы можем увидеть ослабление спроса на золото, в особенности если инфляционная картина в мире по-прежнему не будет вызывать особой тревоги. В этой связи мы не исключаем, что весной следующего года цены на золото могут пойти вниз, хотя их глубокого снижения не ожидаем".