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23 ноября 2020 года 12:56

Возможно продолжение роста евро в среднесрочной перспективе - BCS GM

Возможно продолжение тренда на укрепление курса евро в среднесрочной перспективе (на горизонте 3-6 месяцев), сообщается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

Хотя отсутствие новых стимулов со стороны правительств в ЕС и США в целом объясняется политическими факторами, их причины совершенно различные, отмечают специалисты BCS GM: если в ЕС это вопрос поиска непростого консенсуса внутри союза, неразрывно связанного с поиском путей его развития в будущем, то в случае с США – это прежде всего следствие острой внутренней борьбы.

Председатель ЕЦБ К. Лагард в прошедший четверг в ходе слушаний в Европарламенте заявила, что банк собирается одобрить крупный пакет стимулов на заседании в следующем месяце (10 декабря). Хотя деталей она не привела, такой пакет, скорее всего, может включать в себя существенное расширение программы выкупа облигаций (возможно, на 500 млрд евро), указывают эксперты.

"В случае принятия такого пакета со стороны ЕЦБ мы можем увидеть некоторое повышение оптимизма инвесторов как в отношении европейской экономики, так и через рост аппетита к риску. Но при этом мы считаем, что в среднесрочной перспективе реакция властей США на пандемию и кризис окажется более весомой, чем в ЕС: мы это уже наблюдали в период первой волны пандемии. В этом случае перспективы американской экономики выглядят лучше, чем у ЕС, но это также может за собой повлечь снижение спроса на доллар США как главного инструмента хеджирования кризисных рисков. Опосредованно это может оказаться хорошей новостью для многих валют, включая евро и рубль, - пишут аналитики BCS GM. - Поэтому на горизонте 3-6 месяцев мы не исключаем продолжения тренда на укрепление курса евро".

Опубликовано: /БКС/
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