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Главная / Мнения аналитиков / Рост на рынке акций продолжится, если США утвердят программу экономических стимулов и начнется массовая вакцинация от COVID-19 - "Открытие Брокер"
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23 ноября 2020 года 13:21
Рост на рынке акций продолжится, если США утвердят программу экономических стимулов и начнется массовая вакцинация от COVID-19 - "Открытие Брокер"
Рост на рынке акций продолжится, если США утвердят программу экономических стимулов и начнется массовая вакцинация от COVID-19, полагает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Эксперт "Открытие Брокер" в рамках онлайн-конференции заявил, что в то время как COVID-19 продолжает бить рекорды по заболеваемости в странах Европы, в США и России глобальные финансовые рынки переживают настоящий рисковый бум. Практически две недели безостановочного роста происходят фактически лишь на фоне надежд на восстановление экономической деятельности в ближайшие месяцы. По мнению Кочеткова, предновогоднее "ралли" в этом году может состояться при некоторых факторах: "Для этого нужен старт массовой вакцинации в различных странах, принятие очередных пакетов экономической поддержки, в т.ч. в США. Также могут состояться неожиданные решения ФРС или других ведущих центральных банков. Другое дело, что до Рождества мы можем еще немного попадать, чтобы было от чего расти". Аналитик "Открытие Брокер" отмечает, что рынкам не так важно, кто займет кресло в Белом доме. Главное, чтобы политическая борьба не отвлекала от экономических вопросов: "Важным становится новый пакет мер экономической поддержки, сверхмягкая политика ФРС и научное решение проблемы COVID-19. Начало массовой вакцинации на фоне агрессивного количественного смягчения ФРС и масштабного бюджетного дефицита США ознаменуют начало длительного процесса "порчи" доллара. В этих условиях любые относительно твердые активы будут пользоваться спросом. Поэтому рост на американском рынке еще не закончился, а на развивающихся, можно сказать, еще и не начинался". По мнению эксперта, на этом фоне цены на нефть могут продолжить восстановление. "Текущий рост цены "черного золота" связан с реакцией на то, что у проблемы COVID-19 появилось научное решение. В остальном баланс спроса и предложения пока сдвинут в сторону избытка предложения. От падения котировки удерживаются лишь политикой крупных производителей и ожиданиями восстановления спроса. Однако в будущем году картина может существенно поменяться", - считает Андрей Кочетков. Фактором ослабления рубля может быть риторика американских политиков по поводу очередных необоснованных рестрикций, но, похоже, данная идея уже не пользуется былой популярностью. "Поэтому больше рассчитываем на более сильный рубль в диапазоне 70-75 за доллар. Прогнозы на декабрьское заседание ЦБ РФ пока говорят в пользу сохранения текущей ставки. Инфляционные факторы все же сдерживаются слабым потреблением на фоне падения доходов населения, поэтому некоторое ускорение роста цен не стоит рассматривать в качестве основания для немедленного разворота в денежной политике регулятора", - полагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям. Российский рынок по-прежнему предлагает множество возможностей для инвесторов. "Идеи для долгосрочного портфеля найдутся всегда. Пока еще дешевы "ВСМПО-Ависма", ВТБ, АФК "Система", да и металлурги с энергетиками. В целом, наш рынок, по сравнению с другими, смотрится довольно дешевым. В Goldman Sachs полагают, что с 2021 года стартует очередной цикл "бычьего" рынка для сырьевых товаров. Поэтому не стоит списывать наших металлургов, хотя сегодня они кажутся дорогими. В остальном, рынок в этом году уже дважды неплохо корректировался, и вторая волна продаж оказалась довольно слабой. Поэтому не стоит ждать какого-то мощного провала, чтобы закупиться подешевевшими акциями", - делает вывод Кочетков.
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