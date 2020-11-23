Ориентир для курса рубля на этой неделе - 75-77 руб./$1 - Совкомбанк

Курс рубля будет торговаться на этой неделе в диапазоне 75-77 к доллару и 89-91 к евро с тенденцией к укреплению до нижней границы к концу недели, говорится в комментарии главного аналитика Совкомбанка банка Михаила Васильева.

"Оптимизм на рынках из-за продвижения вакцин от COVID-19 будет перевешивать текущее ухудшение эпидемиологической ситуации в мире, - полагает Васильев. - Кроме того, поддержку финансовым активам оказывает приток свежей ликвидности от ведущих Центробанков - благодаря скупке облигаций балансы ФРС и ЕЦБ на минувшей неделе обновили исторические рекорды. При этом трейдеры ожидают, что американский и европейский Центробанки нарастят объем выкупа активов в декабре".

Эксперт банка указывает, что одной из трех популярных торговых идей на глобальном рынке на 2021 год, согласно опросу портфельных управляющих от Bank of America, является покупка нефти. На ожиданиях восстановления мировой экономики и спроса на сырьевые товары трейдеры активно разгоняют цены на нефть, в том числе под полугодовую встречу ОПЕК и ОПЕК+ 30 ноября и 1 декабря. На этой встрече нефтяной альянс может отложить запланированное на 1 января повышение добычи на 1,9 млн б/с. В результате цены на нефть Brent могут подняться к $46-47 за баррель.

Дополнительную поддержку рублю, по мнению Васильева, окажет активная фаза ноябрьского налогового периода. На этой неделе компаниям предстоит уплатить в бюджет около 1,2 трлн руб. Активность торгов на мировых биржах на неделе будет пониженной из-за выходного дня в США в четверг.