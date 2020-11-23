Рынок акций РФ утром обновил пик с февраля по индексу МосБиржи во главе с "Системой"

Москва. 23 ноября. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил рост вслед за мировыми площадками и раллирующей нефтью на ожиданиях вакцинации от COVID-19; индекс МосБиржи обновил максимум с февраля и приблизился к рубежу 3100 пунктов, при этом лидируют в росте обновляющие максимумы с сентября 2014 года акции АФК "Система" на ожиданиях IPO Ozon.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3082,3 пункта (+1%, максимум сессии - 3094,06 пункта), индекс РТС - 1283,77 пункта (+1,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,3%.

Доллар просел до 75,63 рубля (-0,57 рубля), золото стоит $1872,4 за тройскую унцию (без изменений).

Подорожали акции АФК "Система" (+4,3%, до 34,16 рубля), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,9% и +1% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,5%), "Московской Биржи" (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%).

Онлайн-ритейлер Ozon в понедельник завершает прием заявок в рамках предстоящего IPO. Планируется разместить 30 млн депозитарных акций (ADS), IPO запланировано на 24 ноября.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%).

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что заявления американских властей о возможности скорого (через "несколько недель") начала вакцинации населения и планах по достижению популяционного иммунитета к маю подкрепили оптимизм участников рынка (также сообщается о поэтапном ослаблении социальных ограничений во Франции в декабре и возможности ослабления карантина в Великобритании на рождественские каникулы).

По оценке эксперта компании "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, на нефтяном рынке участники продолжают осторожные покупки в надежде на то, что ОПЕК+ отложит увеличение добычи на 2 млн б/с на несколько месяцев в 2021 году, а вакцинация от коронавируса позволит избежать новых жестких локдаунов и поддержит спрос. Очередная встреча участников сделки ОПЕК+ запланирована на 30 ноября - 1 декабря. Ожидается, что из-за второй волны COVID-19 и роста добычи в Ливии альянс отложит смягчение квот на 3-6 месяцев, чтобы не создавать дополнительное давление на цены. Такое решение могло бы поддержать котировки нефтяных фьючерсов.

На прошедших выходных главный научный советник организации по борьбе с COVID-19 "Operation Warp Speed" заявил, что администрация по контролю за продовольствием и медикаментами США (FDA) может предоставить разрешение на применение вакцины от Pfizer уже в середине декабря. Скорое внедрение вакцины снижает риски ужесточения карантина в США и Европе, что благоприятно для восстановления спроса на нефть.

Для нефти техническая картина выглядит позитивной, цены преодолели 200-дневную среднюю и постепенно приближаются к максимумам с марта. При благоприятном информационном фоне котировки Brent могут продолжить рост в район $46 за баррель. Статистика по буровой активности в США от Baker Hughes показала снижение числа активных буровых на 5 единиц (до 231 установки) после девяти недель непрерывного роста, отмечает Галактионов.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, после бурного ралли первой половины ноября рынки так и не отправились в коррекцию. Американские индексы находятся около исторических максимумов, продавать в условиях огромной финансовой ликвидности не поднимается рука. К тому же есть сильная надежда на традиционное рождественское ралли. Поэтому с большой вероятностью рынки будут снимать техническую перекупленность путем консолидации.

Нефть Brent пытается закрепиться выше отметки $45 за баррель, что поддерживает акции нефтяных компаний. Однако фактор разработки вакцины от COVID-19 уже отыгран, ожидания сокращения добычи странами ОПЕК+ в первом квартале довольно призрачные. Пролонгации на начало года нынешних квот недостаточно для балансировки рынка в условиях европейских локдаунов и наращивания добычи Ливией. Поэтому для нефти актуальным остается коридор $40-45 за баррель.

Вызывает удивление "Роснефть", которая за последние три недели прибавила в капитализации более трети. Бумага выглядит сильно перекупленной и фундаментально необоснованно дорогой с учетом серьезных балансовых убытков за три квартала. Однако "шорты" по ней открывать очень рискованно до формирования четкого нисходящего тренда.

В целом, российский рынок акций остается в зависимости от потока денег нерезидентов, которые удерживают его от коррекции. Статистика EPFR засвидетельствовала рекордный с февраля приток средств в фонды, инвестирующие в российские акции. Следует наблюдать за динамикой акций Сбербанка, выступающих показателем интереса западного капитала к рублевым активам - в случае ослабления западного спроса позиции "медведей" могут окрепнуть, считает Антонов.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, инвесторы продолжают наблюдать за ситуацией с распространением коронавируса. Игроки опасаются, что в Европе и США продолжат ужесточаться карантинные ограничения, что негативно повлияет на темпы восстановления мировой экономики. В этой связи, в случае дальнейшего ухудшения ситуации с пандемией, они перейдут к сокращению объемов рисковых активов в своих портфелях.

Вторым фактором выступят ожидания прогресса в переговорах по новому пакету помощи американской экономике. По информации СМИ, республиканцы согласились возобновить переговоры на фоне продолжающейся интенсификации пандемии коронавируса в стране. Впрочем, пока до конкретных договоренностей далеко, а между сторонами существует много противоречий.

Плюс к этому, инвесторы опасаются слабых результатов сезона рождественских распродаж в США, который стартует 27 ноября, что может сдержать покупки в рисковых активах. Результаты "черной пятницы" покажут, происходит ли переход граждан в развитых странах к сберегательной модели поведения на фоне пандемии коронавируса, что негативно для показателей компаний и мировых рынков. Учитывая день Благодарения, конец недели пройдет на фоне снижения волатильности и объемов торгов - в четверг в Штатах выходной, а в пятницу короткий день.

Рынок акций после утреннего роста может перейти к снижению. В случае публикации слабых предварительных данных по индексам деловой активности в производстве и сфере услуг европейских стран и США произойдет ухудшение внешней конъюнктуры, что поспособствует компенсации российским рынком утреннего роста и уходу индекса МосБиржи в "минус", считает Зварич.

В США в минувшую пятницу фондовые индексы снизились на 0,4-0,8% на фоне роста числа новых заражений коронавирусом и опасений по поводу восстановления экономики. Давление на рынок в пятницу также оказали разногласия между Минфином США и Федеральной резервной системой (ФРС) по поводу продолжения финансирования ряда программ помощи в период пандемии.

Программы кредитования, финансировавшиеся в соответствии с законом США о реализации мер поддержки американской экономики в условиях пандемии (CARES), не будут продлены после 31 декабря текущего года, сообщил министр финансов страны Стивен Мнучин в письме председателю ФРС Джерому Пауэллу.

Тем временем глава демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер в четверг сказал, что лидер республиканского большинства Митч Макконнелл согласился возобновить переговоры с демократами о новом пакете мер поддержки американской экономики на фоне продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом в стране, пишет CNBC.

Кроме того, позитивной новостью стало то, что американская компания Pfizer и немецкая BioNTech в пятницу подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса, и руководитель американской государственной программы по подготовке к вакцинации Монсеф Слауи заявил, что вакцинация может начаться уже 11-12 декабря.

В понедельник преобладала позитивная динамика индексов в Азии (Япония не работает в связи с празднованием Дня благодарности труду, китайский Shanghai Composite вырос на 1,1%, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,1%), растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,1-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%).

Акции авиакомпаний подешевели после того, как власти Гонконга и Сингапура сообщили о переносе возобновления авиасообщения между двумя городами, которое было запланировано на 22 ноября. В Гонконге в субботу было зафиксировано 43 новых случая заражения коронавирусом по сравнению с 26 днем ранее.

На нефтяном рынке цены в понедельник также растут на ожиданиях, что появление вакцин от COVID-19 позволит взять под контроль пандемию коронавируса; цена Brent превысила $45 за баррель и находится на $1,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в пятницу. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $45,73 за баррель (+1,7% и +1,7% в пятницу), январская цена WTI - $43,06 за баррель (+1,5% и +1,2% в пятницу).

Оптимизм, связанный с успехом в разработке вакцин, привел к подъему цен на нефть почти на 20% в ноябре.

При этом трейдеры упускают из вида то, что заболеваемость по всему миру продолжает расти и власти многих государств вынуждены вводить новые карантинные меры, пишет Bloomberg. Количество новых случаев COVID-19 в США в ноябре почти на 110 тыс. в день выше, чем в предыдущем месяце.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (MOEX: RTGZ) (+15,4%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+4,1% и +3,8% "префы"), En+ (MOEX: ENPG) (+3%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,7%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+2,6%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2,2%).

Подешевели бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,1%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-1,6%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 19,16 млрд рублей (из них 4,58 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,08 млрд рублей - на бумаги "Норникеля" и 1,97 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").