.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром обновил пик с февраля по индексу МосБиржи во главе с "Системой"
.
ГЛАВНОЕ
Падение российской экономики в октябре ускорилось до 4,7% - Минэкономразвития
Минэкономразвития оценивает падение ВВП РФ в октябре в 4,7% после снижения на 3% в сентябре. Основной вклад в усиление спада внесли обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство
 
Почти 1200 должностей в центральных аппаратах федеральных органов будут сокращены
Премьер-министр Михаил Мишустин недавно объявил о новой попытке реформы госаппарата. Всего за три месяца правительство намерено сделать то, что не в полной мере удавалось за предыдущие десять лет. Оптимизировать численность государственного...
 
Каждый десятый наемный сотрудник работает без официального оформления
Общая численность работников, занятых на теневом рынке труда, то есть работающих без оформления документов, с 2006 года сократилась почти вдвое, но по-прежнему составляет около трети занятого населения страны (с 45% в 2006-м до 28% в 2020-м). Данные...
 
Банковский рынок ожидает волна отзывов лицензий
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подготовило индекс здоровья банковского сектора. Исходя из расчетов агентства, в следующие 12 месяцев (с октября по октябрь) более 9% игроков, или порядка 35 кредитных организаций, будут находиться в зоне...
 
23 ноября 2020 года 11:45

Рынок акций РФ утром обновил пик с февраля по индексу МосБиржи во главе с "Системой"

Москва. 23 ноября. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил рост вслед за мировыми площадками и раллирующей нефтью на ожиданиях вакцинации от COVID-19; индекс МосБиржи обновил максимум с февраля и приблизился к рубежу 3100 пунктов, при этом лидируют в росте обновляющие максимумы с сентября 2014 года акции АФК "Система" на ожиданиях IPO Ozon.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3082,3 пункта (+1%, максимум сессии - 3094,06 пункта), индекс РТС - 1283,77 пункта (+1,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,3%.

Доллар просел до 75,63 рубля (-0,57 рубля), золото стоит $1872,4 за тройскую унцию (без изменений).

Подорожали акции АФК "Система" (+4,3%, до 34,16 рубля), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,9% и +1% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,5%), "Московской Биржи" (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%).

Онлайн-ритейлер Ozon в понедельник завершает прием заявок в рамках предстоящего IPO. Планируется разместить 30 млн депозитарных акций (ADS), IPO запланировано на 24 ноября.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%).

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что заявления американских властей о возможности скорого (через "несколько недель") начала вакцинации населения и планах по достижению популяционного иммунитета к маю подкрепили оптимизм участников рынка (также сообщается о поэтапном ослаблении социальных ограничений во Франции в декабре и возможности ослабления карантина в Великобритании на рождественские каникулы).

По оценке эксперта компании "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, на нефтяном рынке участники продолжают осторожные покупки в надежде на то, что ОПЕК+ отложит увеличение добычи на 2 млн б/с на несколько месяцев в 2021 году, а вакцинация от коронавируса позволит избежать новых жестких локдаунов и поддержит спрос. Очередная встреча участников сделки ОПЕК+ запланирована на 30 ноября - 1 декабря. Ожидается, что из-за второй волны COVID-19 и роста добычи в Ливии альянс отложит смягчение квот на 3-6 месяцев, чтобы не создавать дополнительное давление на цены. Такое решение могло бы поддержать котировки нефтяных фьючерсов.

На прошедших выходных главный научный советник организации по борьбе с COVID-19 "Operation Warp Speed" заявил, что администрация по контролю за продовольствием и медикаментами США (FDA) может предоставить разрешение на применение вакцины от Pfizer уже в середине декабря. Скорое внедрение вакцины снижает риски ужесточения карантина в США и Европе, что благоприятно для восстановления спроса на нефть.

Для нефти техническая картина выглядит позитивной, цены преодолели 200-дневную среднюю и постепенно приближаются к максимумам с марта. При благоприятном информационном фоне котировки Brent могут продолжить рост в район $46 за баррель. Статистика по буровой активности в США от Baker Hughes показала снижение числа активных буровых на 5 единиц (до 231 установки) после девяти недель непрерывного роста, отмечает Галактионов.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, после бурного ралли первой половины ноября рынки так и не отправились в коррекцию. Американские индексы находятся около исторических максимумов, продавать в условиях огромной финансовой ликвидности не поднимается рука. К тому же есть сильная надежда на традиционное рождественское ралли. Поэтому с большой вероятностью рынки будут снимать техническую перекупленность путем консолидации.

Нефть Brent пытается закрепиться выше отметки $45 за баррель, что поддерживает акции нефтяных компаний. Однако фактор разработки вакцины от COVID-19 уже отыгран, ожидания сокращения добычи странами ОПЕК+ в первом квартале довольно призрачные. Пролонгации на начало года нынешних квот недостаточно для балансировки рынка в условиях европейских локдаунов и наращивания добычи Ливией. Поэтому для нефти актуальным остается коридор $40-45 за баррель.

Вызывает удивление "Роснефть", которая за последние три недели прибавила в капитализации более трети. Бумага выглядит сильно перекупленной и фундаментально необоснованно дорогой с учетом серьезных балансовых убытков за три квартала. Однако "шорты" по ней открывать очень рискованно до формирования четкого нисходящего тренда.

В целом, российский рынок акций остается в зависимости от потока денег нерезидентов, которые удерживают его от коррекции. Статистика EPFR засвидетельствовала рекордный с февраля приток средств в фонды, инвестирующие в российские акции. Следует наблюдать за динамикой акций Сбербанка, выступающих показателем интереса западного капитала к рублевым активам - в случае ослабления западного спроса позиции "медведей" могут окрепнуть, считает Антонов.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, инвесторы продолжают наблюдать за ситуацией с распространением коронавируса. Игроки опасаются, что в Европе и США продолжат ужесточаться карантинные ограничения, что негативно повлияет на темпы восстановления мировой экономики. В этой связи, в случае дальнейшего ухудшения ситуации с пандемией, они перейдут к сокращению объемов рисковых активов в своих портфелях.

Вторым фактором выступят ожидания прогресса в переговорах по новому пакету помощи американской экономике. По информации СМИ, республиканцы согласились возобновить переговоры на фоне продолжающейся интенсификации пандемии коронавируса в стране. Впрочем, пока до конкретных договоренностей далеко, а между сторонами существует много противоречий.

Плюс к этому, инвесторы опасаются слабых результатов сезона рождественских распродаж в США, который стартует 27 ноября, что может сдержать покупки в рисковых активах. Результаты "черной пятницы" покажут, происходит ли переход граждан в развитых странах к сберегательной модели поведения на фоне пандемии коронавируса, что негативно для показателей компаний и мировых рынков. Учитывая день Благодарения, конец недели пройдет на фоне снижения волатильности и объемов торгов - в четверг в Штатах выходной, а в пятницу короткий день.

Рынок акций после утреннего роста может перейти к снижению. В случае публикации слабых предварительных данных по индексам деловой активности в производстве и сфере услуг европейских стран и США произойдет ухудшение внешней конъюнктуры, что поспособствует компенсации российским рынком утреннего роста и уходу индекса МосБиржи в "минус", считает Зварич.

В США в минувшую пятницу фондовые индексы снизились на 0,4-0,8% на фоне роста числа новых заражений коронавирусом и опасений по поводу восстановления экономики. Давление на рынок в пятницу также оказали разногласия между Минфином США и Федеральной резервной системой (ФРС) по поводу продолжения финансирования ряда программ помощи в период пандемии.

Программы кредитования, финансировавшиеся в соответствии с законом США о реализации мер поддержки американской экономики в условиях пандемии (CARES), не будут продлены после 31 декабря текущего года, сообщил министр финансов страны Стивен Мнучин в письме председателю ФРС Джерому Пауэллу.

Тем временем глава демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер в четверг сказал, что лидер республиканского большинства Митч Макконнелл согласился возобновить переговоры с демократами о новом пакете мер поддержки американской экономики на фоне продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом в стране, пишет CNBC.

Кроме того, позитивной новостью стало то, что американская компания Pfizer и немецкая BioNTech в пятницу подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса, и руководитель американской государственной программы по подготовке к вакцинации Монсеф Слауи заявил, что вакцинация может начаться уже 11-12 декабря.

В понедельник преобладала позитивная динамика индексов в Азии (Япония не работает в связи с празднованием Дня благодарности труду, китайский Shanghai Composite вырос на 1,1%, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,1%), растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,1-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%).

Акции авиакомпаний подешевели после того, как власти Гонконга и Сингапура сообщили о переносе возобновления авиасообщения между двумя городами, которое было запланировано на 22 ноября. В Гонконге в субботу было зафиксировано 43 новых случая заражения коронавирусом по сравнению с 26 днем ранее.

На нефтяном рынке цены в понедельник также растут на ожиданиях, что появление вакцин от COVID-19 позволит взять под контроль пандемию коронавируса; цена Brent превысила $45 за баррель и находится на $1,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в пятницу. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $45,73 за баррель (+1,7% и +1,7% в пятницу), январская цена WTI - $43,06 за баррель (+1,5% и +1,2% в пятницу).

Оптимизм, связанный с успехом в разработке вакцин, привел к подъему цен на нефть почти на 20% в ноябре.

При этом трейдеры упускают из вида то, что заболеваемость по всему миру продолжает расти и власти многих государств вынуждены вводить новые карантинные меры, пишет Bloomberg. Количество новых случаев COVID-19 в США в ноябре почти на 110 тыс. в день выше, чем в предыдущем месяце.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (MOEX: RTGZ) (+15,4%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+4,1% и +3,8% "префы"), En+ (MOEX: ENPG) (+3%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,7%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+2,6%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2,2%).

Подешевели бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,1%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-1,6%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 19,16 млрд рублей (из них 4,58 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,08 млрд рублей - на бумаги "Норникеля" и 1,97 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
23 ноября 2020 года 19:56
Рубль вечером развернулся вниз к доллару и продолжает укрепляться к евро вслед за их динамикой на Forex
Москва. 23 ноября. Доллар перешел к росту, евро продолжает немного снижаться на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль развернулся вниз к бивалютной корзине в условиях опережающего ослабления в паре с долларом.    читать дальше
.
23 ноября 2020 года 19:36
Совкомфлот сохраняет планы по консолидации "Новошипа" - "ВТБ Мои Инвестиции"
"Совкомфлот" (MOEX: FLOT) сохраняет планы по консолидации входящего в группу ПАО "Новороссийское морское пароходство" (MOEX: NOMP) ("Новошип"), говорится в аналитическом материале "ВТБ Мои Инвестиции" по итогам встречи с компанией. По мнению "ВТБ Мои Инвестиции", ожидается улучшение кредитного...    читать дальше
.
23 ноября 2020 года 19:29
Рынок акций РФ завершил торги распродажами, индексы ушли в "минус" во главе с золотодобытчиками
Москва. 23 ноября. Рынок акций РФ завершил торги распродажами в рамках фиксации прибыли игроками на фоне забуксовавшего общемирового роста, подогретого ранее ожиданиями вакцинации от COVID-19; локомотивом отката выступили акции золотодобывающих компаний, отбросившие индексы МосБиржи и РТС в "минус", хотя еще утром индикаторы обновляли локальные максимумы.    читать дальше
.
23 ноября 2020 года 19:18
"ВТБ Капитал" повысил оценку бумаг компаний сектора недвижимости РФ на 15-22%, рекомендации прежние
"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых девелоперов РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки прогнозная стоимость GDR ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) была повышена на 15% - до $3 за штуку (фаворит аналитиков в...    читать дальше
.
23 ноября 2020 года 19:15
Цены евробондов РФ в понедельник почти не меняются, как и UST
Москва. 23 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник вечером демонстрируют слабую разнонаправленную динамику, как и американские казначейские обязательства (US Treasuries), которые практически не меняются в цене. Это в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего дня.    читать дальше
.
23 ноября 2020 года 19:11
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Cummins
Аналитики "ФИНАМа" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Cummins с целевым ориентиром $253 за штуку на декабрь 2021г, что эквивалентно 10%-ному потенциалу роста от текущих уровней, говорится в комментарии инвесткомпании. Американский производитель дизельных двигателей для тягачей,...    читать дальше
.
23 ноября 2020 года 18:54
Курс рубля на этой неделе может укрепиться до 75,0-75,5 руб./$1 - Газпромбанк
Курс рубля на этой неделе может укрепиться до 75,0-75,5 руб./$1, отмечается в комментарии Газпромбанка. "Поддержку рублю на этой неделе окажет налоговый период. 25 ноября – уплата НДПИ, 30 ноября – налог на прибыль. По нашей оценке, продажа валюты экспортерами на этой неделе может составить...    читать дальше
.
23 ноября 2020 года 18:42
Новости о вакцинах продолжат обеспечивать бычий тренд на фондовом рынке - ITI Capital
Новости о вакцинах продолжат обеспечивать бычий тренд на фондовом рынке, отмечается в обзоре ITI Capital. По мнению аналитиков инвесткомпании, ралли в основном обусловлено ожиданиями выпуска вакцин Pfizer-Biotech, Moderna и другими компаниями. "Ведущие производители мРНК-вакцин могут получить...    читать дальше
.
23 ноября 2020 года 18:20
Шансы на новогоднее ралли остаются высокими - Альфа-банк
Шансы на новогоднее ралли остаются высокими, но уже с конца декабря инвесторы, возможно, будут готовиться к коррекции на рынке, отмечается в обзоре Альфа-банка. По мнению главного экономиста банка Наталии Орловой, внимание рынка в ближайшие два месяца будет приковано к двум датам. 5 января в...    читать дальше
.
23 ноября 2020 года 17:55
BCS GM поднял рейтинг акций Аэрофлота до "покупать" на ожиданиях восстановления трафика
BCS Global Markets (BCS GM) понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) с 90 рублей до 85 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. Между тем рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была повышена с "держать" до...    читать дальше
.
23 ноября 2020 года 17:45
Sberbank CIB начал анализ Совкомфлота с рекомендацией "покупать" для его акций
Sberbank CIB начал покрытие "Совкомфлота" (MOEX: FLOT), сообщается в аналитических материалах Sberbank CIB. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками, составляет 127 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать". По данным информационно-аналитического...    читать дальше
.
23 ноября 2020 года 17:31
BCS представил топ-5 акций РФ на текущую неделю
BCS Express представил топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "Московская биржа", Сбербанк, АФК "Система", "ФосАгро" и "НЛМК", говорится в комментарии инвесткомпании. "Новичок в топ-5 на этой неделе - "Московская Биржа" - управляет...    читать дальше
.
23 ноября 2020 года 17:17
Goldman Sachs поднял оценку ADR Газпром нефти на 5%, сохранив рекомендацию "держать"
Goldman Sachs повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) с $21 до $22 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Аналитики обновили модель оценки компании с учетом ее финансовых показателей за третий квартал 2020 года, повысив свой прогноз...    читать дальше
.
23 ноября 2020 года 16:56
Акции Moderna пока еще сохраняют спекулятивный потенциал роста - "Фридом Финанс"
Акции Moderna сохраняют спекулятивный потенциал роста, однако разворот в сторону падения возможен в любой момент, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Как сообщается в нем, в понедельник Moderna поставила очередной исторический рекорд стоимости, достигнув отметки $102 за акцию и $40,3 млрд...    читать дальше
.
23 ноября 2020 года 16:27
Рубль сохраняет потенциал для укрепления - "Открытие Брокер"
Рубль сохраняет потенциал для укрепления к основным мировым валютам, говорится в комментарии "Открытие Брокер". "Рубль в понедельник укреплялся в рамках глобальной тенденции. И если судить по рублёвой цене барреля Brent, то у рубля сохраняется потенциал для укрепления. Впрочем, этому также будет...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.