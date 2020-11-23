Рекордный объем погашений по инструментам Казначейства ожидается в декабре - ВТБ Капитал

Рекордный объем погашений по инструментам Казначейства ожидается в декабре, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала".

"Объем обязательств по операциям репо, подлежащих погашению в декабре, на данный момент превышает 700 млрд руб. и, как ожидается, также продолжит расти, - отмечают аналитики инвестбанка. - Столь высокая сумма средств, которую банкам предстоит вернуть Казначейству, несет в себе значительный риск повышения ставок денежного рынка. Хотя приток ликвидности по бюджетному каналу, как ожидается, также достигнет рекордного уровня и сможет перекрыть отток по операциям Казначейства, мы, тем не менее, считаем весьма вероятным периодическое возникновение в декабре кратковременных дефицитов рублевой ликвидности".

Эксперты "ВТБ Капитала" подчеркивают, что на этой неделе Федеральное казначейство запланировало три депозитных аукциона, которые состоятся в среду и четверг. Банкам будут предложены по 100 млрд руб. к размещению на 19 и 34 дня и еще 130 млрд руб. – на 13 дней. Кроме того, будет проведен аукцион недельного репо на сумму 10 млрд руб., 27 дневного - на 70 млрд руб. и 21-дневного с лимитом 100 млрд руб.

"Таким образом, срок погашения обязательств по всем операциям Казначейства наступает до конца года. В случае, если лимит на депозитных аукционах, объявленных на этой неделе, будет выбран полностью, объем погашений по депозитам ведомства в декабре достигнет 2 трлн руб., что значительно выше 1,5 трлн руб., погашенных в декабре 2019 г.", - заключают аналитики инвестбанка.