Торговые потоки в ОФЗ останутся на этой неделе ограниченными в связи с приближающимся Днем благодарения в США - ВТБ Капитал

Торговые потоки в ОФЗ останутся на этой неделе ограниченными в связи с приближающимся Днем благодарения в США, говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

"Хотя на прошлой неделе приток средств нерезидентов продолжался, у локальных игроков, на наш взгляд, отсутствует уверенность в способности рынка продемонстрировать активное снижение доходностей относительно текущих уровней. Главным препятствием на пути ралли является, как мы считаем, высокая премия на аукционах облигаций с фиксированным купоном: на прошлой неделе Минфин предложил инвесторам такие же премии, как в октябре, несмотря на то, что план заимствований на 2020 г. почти выполнен", - отмечают эксперты инвестбанка.