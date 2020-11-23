FTSE удвоил вес Аэрофлота в рамках промежуточного пересмотра индексов - "ВТБ Капитал"

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FTSE удвоил вес акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) по итогам декабрьского промежуточного пересмотра индексов с учетом недавнего увеличения уставного капитала авиаперевозчика, сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.

Кроме того, незначительно был понижен вес ПАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и увеличен вес Polymetal (MOEX: POLY).

Финальные изменения в рамках декабрьского пересмотра индексов FTSE, если они будут, объявят 4 декабря.

Все изменения вступят в силу 18 декабря после закрытия торгов.

По оценкам Питерского, повышение веса акций "Аэрофлота" по итогам пересмотра индексов FTSE может привести к притоку $14 млн (0,4х среднедневного объема торгов за месяц) в эти бумаги. В то же время при снижении веса бумаг "ЛУКОЙЛа" отток из них может составить $53 млн (0,4х), а повышение веса акций Polymetal вызовет приток на уровне $41 млн (0,6х).