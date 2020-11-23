Рубль вряд ли выйдет из диапазона 75-75,5 руб./$1 в понедельник - Росбанк

Движение пары USD/RUB вряд ли выйдет за пределы интервала 75-75,5 руб./$1 в понедельник, учитывая накопившуюся неопределенность, говорится в комментарии Росбанка.

Валюты развивающихся стран в большинстве своем укрепили позиции против доллара США на прошлой неделе, и рубль возглавил движение, отыграв более 1.5% у американской валюты, констатируют специалисты банка. Фокус сейчас остается на соотношении новостей по вирусу и вакцине, но есть и специфические для России источники позитива, считают они.

"Участники нефтяного рынка уверены, что страны ОПЕК+ скорректируют планы по наращиванию объемов добычи с начала 2021 года. Заголовки в части геополитики сейчас редки, а те, что поступают, воспринимаются как скорее сбалансированные (например, сообщения о вероятном назначении Э. Блинкена на должность нового госсекретаря США). Минфин РФ исключительно близок к исполнению плана по внутренним заимствованиям на год, имея шанс поставить "точку" в ближайшие дни", - отмечают аналитики Росбанка.

Уровень активности глобальных инвесторов на текущей неделе обещает быть пониженным из-за Дня благодарения в США (26 ноября).

"Дополнительный позитив рублю способны принести налоговые платежи отечественных компаний и соответствующая конверсия иностранной валюты - так, сразу после открытия торгов в понедельник курс пары USD/RUB устремился ниже 76 руб./$1. Вместе с тем, учитывая накопившуюся неопределенность по широкому перечню тем, мы не ожидаем, что движение выйдет за пределы интервала 75-75,5 руб./$1. Важный технический индикатор - 100-дневная скользящая средняя (75,24 руб./$1)", - указывают эксперты банка.