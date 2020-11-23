Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 75,8-76,5 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 75,8-76,5 руб./$1 и на уровне 90,0-91,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта совсем ненамного ослабла к доллару и укрепилась к евро на фоне отсутствия конкретных новостей для рынков, которые ждут информации о стимулах для восстановления американской экономики. Факторами давления остается масштаб пандемии, карантинные ограничения и опасения по спросу на энергоносители. Однако растущая нефть и налоговый период оказывают поддержку рублю, который на этой неделе может укрепиться к доллару и евро", - отмечает Тузов.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent составила 44,4 доллара за баррель (+0,45%), январские контракты на нефть WTI выросли на 0,07% и составили 41,93 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".