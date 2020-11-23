Рубль растет к доллару и евро на старте торгов благодаря спросу на риск и дорожающей нефти

Москва. 23 ноября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря усилению интереса инвесторов к риску и дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,86-76,13 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 75,96 руб./$1 (-24,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 90,2 руб./EUR1 (-18,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 21,66 копейки к уровню закрытия пятницы, до 82,36 рубля.

Доллар при этом оказался на 5,45 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 6,93 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов на позитивных сигналах с внешних рынков и дорожающей нефти. Оптимизм инвесторов, в частности, связан с новостями о вакцине от коронавируса. Американская компания Pfizer Inc. (SPB: PFE) и немецкая BioNTech в минувшую пятницу подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса, и руководитель американской государственной программы по подготовке к вакцинации Монсеф Слауи заявил, что вакцинация может начаться уже 11-12 декабря.

Инвесторы на этой неделе также ожидают публикации пересмотренных данных об изменении ВВП США в третьем квартале. Помимо этого, Федеральная резервная система (ФРС) в среду опубликует протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 4-5 ноября.

Нефть продолжает дорожать в понедельник на ожиданиях, что появление вакцин от COVID-19 позволит взять под контроль пандемию коронавируса. Оптимизм, связанный с успехом в разработке вакцин, привел к подъему цен на нефть почти на 20% в ноябре.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в понедельник увеличилась на 1,38% - до $45,58 за баррель. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 1,7% - до $44,96 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 1,13% - до $42,53 за баррель. В пятницу фьючерсы выросли в цене на 1,2% - до $42,42 за баррель.