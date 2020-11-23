Рынок ОФЗ пока останется вблизи текущих уровней - "ЛОКО-Инвест"

Рынок ОФЗ в отсутствие новых драйверов, вероятно, будет находиться вблизи текущих уровней, говорится в комментарии "ЛОКО-Инвеста".

"Неясными остаются перспективы действий ЦБ на декабрьском заседании. Инвесторы также продолжат наблюдать за поведением Минфина на первичном рынке, чтобы понять, когда ждать остановки новых размещений в свете скорого приближения к годовому плану по займам. Сдвинуть доходности ниже может лишь общий позитив и рост рубля вкупе со снижением его волатильности", - отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.